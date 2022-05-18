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وصلة تعذيب لـ«كلب» على يد صاحبه في مدينة نصر.. والمتهم يعترف: «كسر البيت»

كتب:

محمد بركات
02:09 م | الأربعاء 18 مايو 2022
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يظهر خلاله أحد الأشخاص حال قيامه بالتعدي على كلب داخل الشقة محل سكنه.

تحديد هوية الشخص المعتدي

تم تحديد الشخص المشار إليه بمقطع الفيديو، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، له معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطه وبسؤاله قرر امتلاكه كلبين، وأقر بقيامه بالتعدي على أحدهما لإحداثه أضرار بالمنزل.

 

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