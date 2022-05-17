ضبط «سايس بولاق» بعد صورة على فيسبوك: استغل أطفاله في التسول بالضرب

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تمّ تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يتضمن استغلال أحد الأشخاص بعض الأطفال في أعمال التسول والتعدي عليهم بالضرب لإكراههم على تلك الأعمال بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.

سايس يتعدى على 3 أطفال في الشارع لإكراههم على التسول

بالفحص تمّ تحديد الشخص المشار إليه وتبين أنّه (سايس – مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور).

السايس يحمل أوراشق ثبوتية تفيد أبوته للأطفال

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبصحبته 3 أطفال، ويحمل أوراق ثبوتيه تفيد أنهم أولاده، وبمناقشته أقرّ بتعديه على أولاده بالضرب لإجبارهم على ممارسة أعمال التسول واستجداء المارة ومسح السيارات كرهاً عنهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية الازمة.