وزير الزراعة يستقبل رئيسي «الوطنية للصحافة» و«أخبار اليوم»

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي أحمد جلال رئيس مجلس إدارة مؤسسة «أخبار اليوم»، لبحث التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة والمؤسسة، بحضور الدكتور حسن الفولي مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وبعض قيادات الوزارة.

وأكد «القصير» خلال الاجتماع، أهمية دور الصحافة القومية باعتبارها أحد أعمدة الدولة، وأحد الأركان الرئيسية التي تساهم في نشر الوعي بين المواطنين، فضلاً عن دورها الكبير في تناول جهود مختلف أجهزة الدولة، للنهوض بحياة المواطن، وعرض آخر التطورات والمستجدات في المشروعات القومية وغيرها من المشروعات، التي تنفذها الدولة.

وزير الزراعة يثمن جهود الهيئة الوطنية للصحافة

وثمن وزير الزراعة جهود الهيئة الوطنية للصحافة في دعم وتطوير المؤسسات القومية وهو الأمر الذي طال مختلف المؤسسات، وأشار إلى أن مؤسسة أخبار اليوم صاحبة دور وطني عظيم، وتساند الدولة وتقدم كل ما لديها من إمكانيات، وعلى رأسها تنظيم المؤتمرات المختلفة لعرض وجهات النظر في مختلف القضايا والموضوعات، كما أضاف أنه تم خلال اللقاء بحث فرص التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة والمؤسسة، وذلك في إطار التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة تحقيقاً للمصلحة الوطنية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ورحب الوزير بمشاركة الوزارة في معرض «صناعة بلدنا» التي يقام أول شهر يوليو المقبل، الذي تنظمه المؤسسات القومية، وأبدى استعداده لتقديم كل أوجه الدعم اللازمة لإنجاح المعرض، خاصة أنه سيضم أجنحة لمختلف السلع المصرية وعلى رأسها الصناعات الزراعية.

الشوربجي يؤكد استمرار التعاون بين الهيئة والوزارة

وأشاد المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة باللقاء، وأكد أنه يأتي استمرارًا للتعاون الكبير بين الوزارة والمؤسسات الصحفية القومية، خاصة في ظل المشروعات الكبيرة التي تقوم بها وزارة الزراعة، بهدف دعم الاقتصاد القومي، وتقديم كل أوجه الدعم للفلاحين المصريين، فضلًا عن توفير كل ما يحتاجه المواطن، من سلع بأسعار مناسبة في ظل التحديات العالمية الكبيرة التي تواجه كل اقتصادات العالم.

وأشار الكاتب الصحفي أحمد جلال رئيس مجلس إدارة مؤسسة «أخبار اليوم» إلى أن «أخبار اليوم» ستواصل دورها المهم في عرض ما تقوم به وزارة الزراعة من جهود ونشر الوعي بها وبأهميتها في خدمة المواطن المصري.

وأضاف أنه إيمانًا بهذا الدور، قامت مؤسسة أخبار اليوم خلال مؤتمرها الاقتصادي الأخير، بتخصيص جلسة كاملة عن الانتاج الزراعي والحيواني، وارتفاع معدلات التصدير الزراعي إلى مستويات غير مسبوقة، رغم تحديات جائحة كورونا، ودور الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي المصري.

وأكد استمرار التعاون بين الوزارة ومؤسسة أخبار اليوم خلال الفترة المقبلة وبرعاية من الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي والذي يحرص علي حل المشاكل وتذليل العقوبات التي تواجه مختلف المؤسسات الصحفية القومية.