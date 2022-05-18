«التعليم» توجه بفتح تحقيقات عاجلة مع مسؤولي امتحانات الثانوية

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع المديريات والإدارات التعليمية، بالإشارة إلى اختبارات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي (2021/ 2022)، وإلحاقا بالتعليمات الصادرة بتاريخ 27/ 4/ 2022، بشأن التنبيه على مديري المدارس الثانوي العام، بمراجعة والتدقيق في جميع بيانات طلاب الصف الأول والثاني الثانوي، خاصة البيانات المؤثرة في الاختبارات الإلكترونية، التي تشمل اللغة الأولى واللغة الثانية والشعبية والتخصص.

متابعة الموقف على قواعد البيانات المركزية

وأضافت في خطابها بضرورة متابعة الموقف على قواعد البيانات المركزية، فهناك عدد كبير من المدارس عدلت في بيانات الطلاب، فيما يخص (الشعبة والتخصص أو اللغة الاجنبية الأولى أو الثانية) بعد بداية الامتحانات، ولما كان ذلك مخالفة لما سبق إرساله، والخاصة بضرورة قيام المدارس بمراجعة بيانات الطلاب، وطباعة كشوف المراجعة، والتوقيع عليها، وتسليمها إلى قسم الاحصاء بالإدارة التعليمية، للاعتماد قبل بداية أعمال الامتحانات.

ضرر بالغ للطلاب وأعمال سير الامتحانات

ونوهت بأن هذا الإهمال تسبب في ضرر بالغ للطلاب وأعمال سير الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي، مشددة على إحالة مسؤولي المدارس التي قامت بالتعديل في بيانات الطلاب بعد بداية الامتحانات الدراسية للشئون القانونية، وفي حال عدم قيام المدارس بتسليم كشوف المراجعة إلى قسم الإحصاء بالادارات التعليمية، يتم أيضا تحويل مسئولى الإحصاء بالادارة التعليمية للتحقيق، وذلك لإهمالهم في تنفيذ التعليمات السابقة وإفادتنا بنتيجة التحقيق معهم.