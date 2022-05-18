توجيه عاجل من التعليم: فرق ثابتة لتطعيم طلاب الإعدادية بلقاح كورونا بعد الامتحانات

أصدرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، خطاباً للإدارات التعليمية، بالتنبيه على جميع المدارس التي يوجد بها لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، بأنه يوجد حملة لتطعيم الطلاب ضد فيروس كورونا المستجد يوم الخميس، بعد انتهاء لجنة الامتحان.

استلام الموافقات المستديرة معتمدة من ولي الأمر لتطعيم الطلاب

وقالت مديرية التربية والتعليم بالجيزة في خطابها المرسل، للإدارات التعليمية، يتم استلام الموافقات المستديرة من طلاب الشهادة الإعدادية معتمدة من ولي الأمر يوم الخميس مع الطلاب لتطعيم اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وشددت مديرية تعليم الجيزة في خطابها المرسل، بالتنبيه بإحضار صورة من شهادة الميلاد للطلاب (شهادة الرقم القومي) مع الموافقة المستديرة لكل الطلاب، مؤكدة أنه في حالة عدم إحضار الشهادة لأي طالب لن تقوم الحملة بتطعيمه.

وأكدت المديرية أن ذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان للتطعيم ضد فيروس كورونا، ورئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة.

تخصيص طبيب زائر في كل مدرسة منعقد بها لجان امتحانية

وفي نفس السياق أصدرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة بياناً أكدت فيه أنه تم صدور توجيهات لجميع الإدارات التعليمية لمتابعة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد بالتزامن مع انعقاد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022 للشهادة الإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي.

وقالت مديرية التعليم بالجيزة في بيانها إنه تم تخصيص طبيب زائر في كل مدرسة منعقد بها لجان امتحانية للتأكد على مدى الالتزام المدارس بإلإجراءات لحماية الطلاب والمعلمين من فيروس كورونا والتدخل لعلاج أي أعراض تظهر على أي طالب.