«تعليم القليوبية»: عقوبات صارمة للمسؤولين حال تسريب الامتحانات

تفقد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني بعدد من المدارس، حيث زار مدرسة هشام بيومي الإعدادية بنات ومدرسة أسامة نصار الابتدائية بإدارة قها التعليمية، وتفقد لجان الامتحانات، مؤكدا انتظام أعمال امتحانات الصف الرابع الابتدائي والنقل بكل المدارس والمراحل.

متابعات مستمرة للامتحانات

وأكد وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، أنه تتم متابعة سير الامتحانات أولا بأول من خلال المتابعات المستمرة لجميع مدارس المحافظة في جميع الإدارات التعليمية، لتذليل المعوقات والتغلب على أي مشاكل طارئة، خاصة في امتحانات الصف الرابع الابتدائي، والتي لها أهمية خاصة، في ضوء تعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

الانضباط داخل لجان الإمتحانات

وشدد وكيل تعليم القليوبية، على الانضباط داخل اللجان وتنفيذ كل التعليمات وإتباع القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات من المراقبين والملاحظين، مع تنفيذ تعليمات الأمن، وتواجد عنصر الأمن والزائرة الصحية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب ومتابعة امتحانات الصف الرابع الابتدائي لحظة بلحظة.

منع تسريب نتائج الامتحانات من الكنترول

وأكد وكيل الوزارة، تطبيق إجراءات الوزارة الخاصة بالامتحانات داخل اللجان، والعمل على راحة الطلاب وتوفير الهدوء التام لأداء الامتحانات في يسر وسهولة، وتذليل كل المعوقات وحلها بطريقة سريعة، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية داخل اللجان، والحفاظ على التباعد بين الطلاب والتهوية والتعقيم الجيد لجميع اللجان الامتحانية.

وحرص «محمود»، على تفقد أعمال الكنترول، موجها بضرورة الدقة في التصحيح وإنجازه أولا بأول، وأكد سرية النتيجة داخل الكنترول ومنع تسريبها قبل إعلانها، مشددا على أن المخالفات في هذا الصدد تواجه بعقوبات صارمة وحازمة.