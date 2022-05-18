مصر ترحب بإتمام الانتخابات الرئاسية بالصومال: خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار

رحبت جمهورية مصر العربية، بإتمام الانتخابات الرئاسية في جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، بنجاح، يوم 15 مايو الجاري، التي فاز بها الرئيس حسن شيخ محمود، بوصفها خطوة مهمة على صعيد تحقيق الاستقرار في البلاد.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان: «تؤكد مصر مواصلتها دعم كل الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار في الصومال، وتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الإرهاب، وذلك من أجل تخطي الصومال لتحدياته الراهنة، وتحقيق تطلعات الشعب الصومالي في مستقبل مزدهر».