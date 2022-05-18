الخارجية الروسية: دول الغرب تقود الحرب في أوكرانيا ضد روسيا

عقدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا قالت فيه إنّ الدعم الغربي لكييف بالأسلحة، هدفه إطالة أمد الحرب، مشيرةً إلى أنّ دول الغرب ذاتها تقود الحرب في أوكرانيا ضد روسيا، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

من جانبها، ذكرت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم، أنّ الزيادة في تكاليف الغذاء والطاقة سيكون لها تأثير مؤقت على العالم، مشيرة إلى تجميد نحو 300 مليار دولار لروسيا مع دول أخرى.

استسلام مدينة ماريوبول

وفي وقت سابق من اليوم، قال زعيم منطقة دونيتسك الانفصالية التي تدعمها روسيا، اليوم، إنّ القادة الأوكرانيين رفيعي المستوى لم يستسلموا بعد لمتاهة المخابئ والأنفاق أسفل مصانع الصلب في آزوفستال في ماريوبول.

الحرب الروسية الأوكرانية

ومع اقتراب الحصار الأشد تدميرا في الغزو الروسي من نهايته، سلم نحو 1000 مقاتل أوكراني ممن تحصنوا في الأنفاق، أنفسهم حتى الآن للقوات الروسية والموالية لروسيا منذ الإثنين الماضي.