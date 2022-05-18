وزيرة البيئة: وضعنا استراتيجية وطنية لمجابهة تغير المناخ

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، إن تشكيل المجلس الوطني لمواجهة التغيرات المناخية عام 2019، جاء من أجل وضع استراتيجية وطنية لمجابهة تلك القضية المهمة، وذلك قبيل استضافه مصر لمؤتمر التغيرات المناخية المقبل في مدينة السلام بشرم الشيخ.

فؤاد: تشكيل مجلس وطني يخص التغيرات

أضافت «فؤاد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أنه في ذلك العام، جرى تشكيل مجلس وطني يخص التغيرات المناخية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفيه وجه بضرورة وضع استراتيجية وطنية لتغير المناخ، بأهداف ورؤية محددة، مع تحديد آليات التنفيذ.

فؤاد: التواصل مع الجهات المعنية لوضع الخطة الطموحة

أوضحت أنه إثر ذلك، جرى التواصل مع الجهات المعنية لوضع وطرح الخطة المصرية الطموحة، التي تم طرحها أمام الدول المنعقدة في المؤتمر السابق للتغيرات المناخية، لافتة إلى أن خطر التغيرات المناخية، أمر يهدد كل دول العالم ووسائط التنمية بها، لذا رأت جميع الدول ضرورة وضع استراتيجيات خاصة بهم، من أجل مواجهة تلك الظاهرة والحد من أضرارها.

واستطردت: «موضوعات التكيف المناخي يخص وزارة الزراعة، التي تقوم حاليا بالبحث عن محاصيل تتحمل البرودة والحرارة الشديدة، كما كانت استراتيجية مصر مختلفة، بناءً على إشادات المنظمات الدولية المهتمة بهذا الشأن، ووضعنا في قلب الاستراتيجية المواطن المصري من أجل تحسين أحواله، كما وضعنا نقاط تقنيه من أجل تدعيم قطاع الحوكمة وتطوير البحث العلمي، لمواكبة التغيرات المناخية حول العالم».

وأكدى أن كل وزارات الدولة والأجهزة المعنية، تشارك في وضع سبل مواجهة التغيرات المناخية في مجال الإنتاج الزراعي، مشدده على ضرورة أن تلتزم الدول المتقدمة والمنظمات المعنية بتعهداتها في التمويل، فيما ستقوم مصر بدمج مشروعات تغير المناخ في الموازنة العامة للدولة.

وتابعت: «القطاع الخاص بقي ليه دور كبير وبيكسب، وبنفس هذا المنوال عرضنا الاستراتيجية بشكل مختلفة مع الدخول في مشروعات مربحه للتصدي إلى ظاهرة تغير المناخ، والحوكمة وتطوير البحث العلمي والتكنولوجي وآليات التمويل هما المحاور الرئيسية للاستراتيجية ومواجهة التغيرات المناخية».