ما هو المناخ؟.. سؤال شهر إبريل للفوز بـ100دراجة من وزارة البيئة

أعلنت وزارة البيئة سؤال شهر إبريل للفوز بـ100 دراجة ضمن مسابقة «صحتنا من صحة كوكبنا»، التي أطلقتها الوزارة الشهر الماضي بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص في إطار بروتوكول تعاون لمنح 2000 دراجة، في إطار الاستعدادات لمؤتمر المناخ، الذي سيقام بمدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

وقال محمد مصطفى، مدير إدارة الوعي البيئي بوزارة البيئة، إن المسابقة ستطرح خلال شهر رمضان 3 أسئلة بمناسبة الشهر المعظم، بدلا من سؤال واحد، ليكون إجمالي عدد الدراجات التي ستمنح للفائزين عقب شهر رمضان 300 دراجة، وستكون البداية مع سؤال الثلث الأول من رمضان وهو: «ما المناخ؟».

شروط الاشتراك في المسابقة

وعن شروط المسابقة، قال «مصطفى» إن شرط المسابقة أن يكون عمر المتسابقين من 12 الى 21 عاما، ويمكن المشاركة عبر الرابط المنشور عبر الصفحة الرسمية لوزارة البيئة المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إذ يشترط وضع الرقم القومي وأرقام الهواتف، والتي يتم مطابقتها مع أسماء الفائزين بعد اختيارهم.

وأشار مدير إدارة الوعي البيئي إلى أن توزيع الجوائز للـ300 فائز سيكون في الخامس من يونيو المقبل، بالتزامن مع يوم البيئة العالمي في احتفالية بإحدى المحميات الطبيعية، كما ستعلن أماكن استلام الدراجات للفائزين من المحافظات.

رفع الوعي بقضايا البيئة

وأشار «مصطفى» إلى أن الهدف من المسابقة رفع الوعي بقضايا البيئة والتغيرات المناخية ونشر ثقافة النقل المستدام صديق البيئة الذي لا يصدر انبعاثات مضرة بالبيئة، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد عددا من الحملات التوعوية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي للتوعية بوسائل النقل المستدام، وهو ما يتماشى مع خطة الدولة وتوفير طرق خاصة للدراجات في عدد من المدن الجديدة ومدينة شرم الشيخ، التي تحولت لمدينة خضراء صديقة للبيئة.