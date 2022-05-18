خطوات حجز تذاكر موسم جدة.. اعرف أبرز الفعاليات وأماكن الحفلات

يشهد موسم جدة الذي انطلق في نسخته الثانية في عيد الفطر المبارك، العديد من الفعاليات والحفلات والعروض، ووفق المعلن فإن الموسم يحتوي على 2800 فعالية تقام في 9 مناطق فعاليات، لذا يبحث الكثيرون عن طرق حجز تذكر موسم جدة لحضور الحفلات المختلفة التي ستقام خلال الفترة المقبلة وفي أيام الصيف.

وبالنسبة للراغبين في الحجز، توضح «الوطن» في السطور التالية أبرز خطوات حجز تذاكر موسم جدة 2022.

خطوات حجز تذاكر موسم جدة

في البداية يجب عليك الدخول من أجل حجز تذاكر موسم جدة عبر الموقع الإلكتروني من هنا.

بعد الدخول على الموقع الرسمي الخاص بموسم جدة، سيظهر لك مختلف الفعاليات التي يمكن الاختيار من بينها وأسعار التذاكر.

وبعد الاختيار اضغط على الفعالية التي ترغب في زيارتها.

وبعدها الضغط على أيقونة «احجز الآن» ثم توقيت الحجز ونوع التذكرة.

وفي النهاية اضغط على أيقونة اشتري تذاكرك وطريقة الدفع.

أبرز فعاليات موسم جدة

ويحتوي موسم جدة على العديد من العروض العالمية، والحفلات الفنية، والمسرحيات العربية والعالمية، والمعارض المتخصصة.

ويتواجد بموسم جدة، مدينة ألعاب متنقلة على شاطئ البحر الأحمر، وبازارات عالمية، والعديد من العروض المشوقة.

أماكن حفلات موسم جدة

تستقبل منطقة سيتي ووك في موسم جدة 2022 التي تقع على مساحة تصل إلى 282 ألف متر مربع، زوارها بعديد من العروض الشيقة والمفاجآت المختلفة والفعاليات المتنوعة التي تلبي كل الرغبات، وتتكون من 9 مناطق ترفيهية بجانب المسارح والفرق الموسيقية، بين مطاعم ومتاجر وفعاليات لتلبية كل الرغبات وأذواق الزائرين، كما تشمل المنطقة قرية الرعب، وقرية الأنيمي، قرية الأزياء، قرية المغامرة، سبلاش، جدة لايف، جدار العجائب، وساحة الشواء.