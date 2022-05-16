أحمد سعد يحيي حفلا في موسم جدة الغنائي.. غدا بدء حجز التذاكر

يستعد الفنان أحمد سعد حفلا غنائيا كبيرا ضمن فعاليات موسم جدة الغنائي، الذي سيقام على مسرح ليالينا في مدينة جدة السعودية، يوم 21 مايو الجاري.

موعد حفل «سعد»

يشارك في الحفل، غناء كلا من حسن شاكوش وعمر كمال، ومن المقرر أن تباع التذاكر غدا الثلاثاء في الأسواق، ومن خلال المنصات الإلكترونية.

كان أحمد سعد قد أحيا مؤخرا حفلا غنائيا كبيرا في القاهرة بالحديقة الصينية، إذ شاركه فيه بالغناء كلا من رامي جمال وبهاء سلطان.

وقدم «سعد» خلال الحفل نخبة من أهم وأشهر أغنياته، منها: «بحبك يا صحبي» و«سيرينا يا دنيا» و«جت الملوك» و«أشكي لمين».

حسن شاكوش ممنوع من الغناء في مصر

يعد الحفل هو الأول لـ أحمد سعد في المملكة العربية السعودية بعد شهر رمضان الكريم، إذ كان قد أحيا حفلا غنائيا في دولة الكويت احتفالا بعيد الفطر المبارك.

أحمد سعد كان قد شغل مواقع التواصل الاجتماعي خلال شهر رمضان الكريم حينما شارك في الحلقة الأخيرة من مسلسل «الكبير أوي»، إذ قدم دورا مع الفنان أحمد مكي ورقصة على نغمات أغنية «بحبك يا صاحبي».

أما مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، فقد قدم، أمس، اعتذارا لنقابة المهن الموسيقية عن ما بدر منه خلال العام الماضي والذي على إثره جرى إيقافه عن الغناء، ولكن مازالت نقابة المهن الموسيقية رافضة للاعتذار، ويحق له الغناء فقط خارج مصر وإصدار الأغنيات، ولكن عدم الظهور في أي حفل.