انطلاق فعاليات موسم جدة في نسخته الثانية اليوم

تنطلق، اليوم الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك، فعاليات موسم جدة 2022 في نسخته الثانية بمنطقة «جدة آرت بروميناد»، في حفل كبير يستمر لمدة 3 أيام، يشهد العديد من العروض المنوعة.

وتضم منطقة «جدة آرت بروميناد» البالغة مساحتها 1.2 كيلو متر مربع، برجا للاستكشاف يصل طوله إلى 80 مترا؛ يمنح الزائر فرصة مشاهدة مختلفة للمدينة، كما تحتضن أكثر من 90 متجرا ومطعما ومقهى، والعديد من العروض والفعاليات الأخرى.

ويشهد حفل الافتتاح الذي سيقام في الواجهة البحرية بـ جدة عروضا متنوعة للدرونز، فيما ستنير الألعاب النارية سماء جدة خلال ليال عيد الفطر المبارك وتستمر يومياً لمدة شهرين، كما سيتضمن الحفل العديد من الفعاليات والعروض الفنية والترفيهية.

بدء أول عروض السيرك العالمية في منطقة «سيرك دو سوليه»

وبالتزامن مع حفل الافتتاح، ستبدأ اليوم الاثنين أول عروض السيرك العالمية في منطقة «سيرك دو سوليه»، عند الساعة التاسعة مساء ولمدة ساعتين، فيما سيكون ثاني العروض، غدا الثلاثاء، فيما يشهد يوما الجمعة والسبت المقبلين عرضين للفعالية.

وسيتم افتتاح باقي مناطق فعاليات الموسم التسعة بشكل تدريجي خلال الأيام القليلة المقبلة.

موسم جدة سيشهد 2800 فعالية

وتحتوي روزنامة موسم جدة هذا العام على 2800 فعالية تقام في 9 مناطق فعاليات، وتتضمن العديد من العروض العالمية، والحفلات الفنية، والمسرحيات العربية والعالمية، والمعارض المتخصصة، ومدينة ألعاب متنقلة على شاطئ البحر الأحمر، وبازارات عالمية، والعديد من العروض المشوقة.

ومن المتوقع أن تشهد انطلاقة فعاليات موسم جدة حضورا جماهيريا كبيرا تزامنا مع إجازة العيد، حيث سيتوافد الزوار في وقت مبكر على منطقة الحفل للاستمتاع بالعروض المتنوعة، كما خصصت إدارة الموسم أكثر من 40 ألف موقف لسيارات الزوار في كافة مناطق الفعاليات، وهيأت الخطط والخدمات لتسهيل وصولهم وقضاء أجمل الأوقات مع أسرهم وأطفالهم.