موسم جدة يستأنف فعالياته الفنية بحفل إليسا ووائل كفوري

يعود موسم جدة بالمملكة العربية السعودية لاستئناف فعالياته بداية من الثلاثاء المقبل، بعدما تمّ تعليقها نظرًا لحالة الحداد التي تمّ إعلانها بعد وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، يوم الجمعة الماضي، إذ تمّ إلغاء وتأجيل عدد من الفعاليات التي كان من المقرر إقامتها على مدار تلك الأيام.

ويشهد موسم الجدة، الذي انطلقت فعالياته مع بداية عيد الفطر تحت عنوان «أيامنا الحلوة»، مجموعة كبيرة من الفعاليات الفنية والترفيهية المتنوعة، إذ تقدم اللبنانية إليسا حفلًا غنائيًا يوم الأربعاء، على مسرح «بنش مارك»، ويشاركها الحفل الفنان وائل كفوري، الذي يبدأ في تمام الساعة 8 مساءً ويستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

نجوى كرم تعتذر عن حفلها في موسم جدة

وعلى الجانب الآخر، ألغت الفنانة نجوى كرم حفلها المقرر إقامته يوم 20 مايو في مدينة جدة مع الفنانة الكويتي عبدالله الرويشد، وفقًا لما أعلنته في تغريدة عبر حسابها على «تويتر»، قائلة: «نعتذر عن إحياء الحفل، احترامًا لروح فقيدنا الغالي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وتضامنا مع الشعب العربي عامّة، والشعب الإماراتي خاصّة في هذا المصاب الأليم»

موسم جدة.. 2800 فعالية في 60 يومًا

وتستمر فعاليات موسم جدة في نسخته الثانية على مدار 60 يومًا متواصلًا في 9 مناطق مختلفة بالمدينة، تشهد إقامة ما يقرب من 2800 فعالية فنية وترفيهية مختلفة ومتنوعة، تتضمن 20 حفلة غنائية، بالإضافة إلى 4 حفلات غنائية عالمية، وعرض مسرحيتين عالميتين بالإضافة إلى 7 مسرحيات عربية من بينها «سلام مربع» للمخرج خالد جلال وبطولة محمد هنيدي «اللمبي في الجاهلية» بطولة محمد سعد، بالإضافة إلى عرض «حبيتي من تكون» للمخرج خيري بشارة، الذي سيبدأ يوم الأحد المقبل.