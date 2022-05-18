عبد الله السناوي: الحوار السياسي في مصر إشارة إيجابية

قال الكاتب الصحفي والمفكر السياسي عبدالله السناوي، إنه لا يجب تحويل الحوار السياسي لمساءلة النظام، أو أن يكون مجرد حديث بسبب وجود أزمات عند المعارضة والاقتصاد والأحزاب، هذا البلد يحتاج للتماسك والتفاهم حول الخطوط الرئيسية، لافتا إلى أنه لا يجب أن يأخذ الحوار منحنى المشاحنات، وسط ضرورة رد اعتبار التصنيع، موضحا أن الحوار سيحتاج على الأقل 6 أشهر.

الصحافة تحتاج إلى مزيد من الحرية

أضاف «السناوي»، خلال حواره مساء اليوم، على فضائية «Extra News»، ويقدمه الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، أن الصحافة في مصر مهنة الحرية وتحتاج مساحة واسعة، مبينا أن الحوار إشارة إيجابية للناس، للحديث وسط وجود حصانة دستورية، لعدم معاقبة أحد على رأيه، لافتا إلى ان المشكلات في مصر كثيرة جدا، ومنها أزمة الأطباء والتأمين الصحي.

ضرورة الاعتراف بالأزمة الاقتصادية

أوضح الكاتب الصحفي والمفكر السياسي، أن المجتمع يجب أن يحاور نفسه وسط حوار سياسي محكوم مع الفصل بين الحوار السياسي والحوار المجتمعي، مع ضرورة توسيعه، لافتا إلى أن هناك أزمة اقتصادية ويجب الاعتراف بها، وهذا ليس طعنا في الحكم، لأن الاعتراف بالأزمة مدخل أساسي للحوار.