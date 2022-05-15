«مدبولي» يعرض خطة مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية في 115 نقطة «فيديو»

نشرت القناة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري، عبر موقع «يوتيوب»، منذ قليل، تفاصيل العرض الكامل الذي قدمه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، في مؤتمر صحفي عالمي بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حول خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

ملامح خطة مصر للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية

ويأتي العرض الذي قدمه رئيس الوزراء اليوم بشأن جهود وخطط وتحركات الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية في 115 شريحة معلوماتية، استعرضها رئيس الوزراء أمام وسائل الإعلام اليوم، وهي الشرائح التي حولها مجلس الوزراء إلى فيديو مدته 9 دقائق، في إطار حرصه لإتاحة تلك المعلومات والبيانات لوسائل الإعلام، ومن يحتاجها من الباحثين والإعلام الدولي.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالإعلان خلال مؤتمر صحفي عالمي عن جهود الدولة وخططها وتحركاتها للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

وشارك الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ونقيب الصحفيين، في إدارة حوار صحفي مع رئيس مجلس الوزراء، عقب انتهائه من العرض الذي قدمه أمام وسائل الإعلام العالمية، وتركزت أسئلة الصحفيين الأجانب، حول موقف تعامل مصر مع ملف القمح، وهو ما ردت عليه الحكومة بأن هناك قرابة 22 منشأ توفر مصر احتياجاتها من القمح منها بالإضافة للإنتاج المحلي من القمح.

رئيس الوزراء: الاحتياطي الاستراتيجي من القمح في مصر يكفيها لآخر 2022

وعقب رئيس مجلس الوزراء، موضحا أن الاحتياطي الاستراتيجي الذي تمتلكه الدولة المصرية من القمح حالياً يكفيها لنحو 4 أشهر، مع امتداد تلك المدة لنهاية عام 2022، بفضل الإنتاج المحلي من القمح الذي يجري العمل على جمعه في الصوب حالياً.

كما تحدث الإعلام الأجنبي مع رئيس الوزراء عن خطط الدولة للتعامل مع ظاهرة خروج الـ«الأموال الساخنة»، التي تُقدر بنحو 20 مليار دولار خرجت من مصر، فضلاً عن موقف ومستجدات التعامل مع أزمة السد الإثيوبي.