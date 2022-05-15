عبد المنعم سعيد: مصر بدأت مرحلة التعبئة للعبور من الأزمة الاقتصادية

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن الحرب نقطة أولى في مجموعة حلقات تتميز بعدم اليقين، وهناك حالة ارتباك عالمية، حول الوقائع ونتائجها، مشيرًا إلى أن القدرات العسكرية لأوكرانيا، كانت إحدى مفاجآت الحرب، وهذا يعكسه بدأ حركة المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا، وذلك خلال حواره في برنامج «المشهد»، الذي يُقدمه الإعلامي نشأت الديهي، ويُعرض على شاشة «TeN».

مصر بدأت مرحلة تعبئة العبور من الأزمة الاقتصادية

وأضاف «سعيد»، أن مصر بدأت مرحلة تعبئة العبور من الأزمة الاقتصادية، والبداية كانت بحفل إفطار الأسرة المصرية خلال شهر رمضان، ودعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلاله للحوار الوطني، موضحًا أن بيان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول الازمة العالمية اليوم، تضمن الحديث عن دور القطاع الخاص وتعبئة نسبة كبيرة من الرسملة الوطنية للاقتصادية والتركيز على أمور لها علاقة بالغذاء وزيادة الحماية الاجتماعية.

نحتاج لرفع معدل النمو ليصل لـ 9%

وتابع الكاتب والمفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، أننا استوعبنا الازمة وهناك بعض الخطوات تأخرنا فيها كثيرًا أصبحنا نعيها جيدًا، مشيرًا إلى أننا مثل الاعمى الذي يحاول قياس أبعاد مكعب ثلج وهو يسيح، فالحرب سوف تطويل وغير معروف موعد انتهاءها والعالم الذي نعيش فيه يتعرض لعملية ضغط رهيبة على الاقتصاد العالمي والسياسي واستمرار الحرب أشبه بخراج بدأ يلفظ أشياء كثيره، مشددًا على أننا نحتاج لرفع معدل النمو ليصل لـ 9% وهذا يحتاج لإدارة الأصول المتواجدة بالفعل في المناطق الصناعية وغيرها، داعيًا إلى بدء الخطوات الترشيدية للنظام الإداري المصري.