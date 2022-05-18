يوسف إسماعيل عن الراحل عبد الرحمن الشافعي: «صاحب منهج خاص بالمسرح الشعبي»

نعت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري، في دورته الخامسة عشر برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، المخرج عبد الرحمن الشافعي، الذي رحل مساء اليوم، عن عمر يناهز 83 عاما، بعد صراع مع المرض.

يوسف إسماعيل: عبد الرحمن الشافعي له بصمة كبيرة في المسرح

وقال الفنان القدير يوسف إسماعيل رئيس المهرجان، إن عبد الرحمن الشافعي من المخرجين الكبار الذين لهم بصمة كبيرة في المسرح المصري، وكان له اتجاها ومنهجا خاصا في المسرح الشعبي، وأيضا إسهاماته الكبيرة في تأسيس فرقة النيل للآلات الشعبية والتابعة للثقافة الجماهيرية، وكانت تتسم بأنها تستلهم الموسيقى والتراث الشعبي وتقدمه من خلال رؤية فنية للمخرج عبد الرحمن الشافعي، وكان الشافعي أيضا أول مديرا لمسرح السامر.

معلومات عن عبد الرحمن الشافعي

يذكر أن المخرج المسرحي عبد الرحمن الشافعي من مواليد عام 1939 بمحافظة الشرقية، مارس هوايته المسرحية خلال دراسته بالمرحلة الثانوية، فكون فرقة شعبية مسرحية كانت تقدم عروضها في الموالد، وتخرج في كلية الحقوق جامعة عين شمس، ثم التحق بشعبة المسرح العالمي، وفي عام 1963 انتدب للمسرح الحديث ثم للفرقة الغنائية الاستعراضية عام 1967، وكون فرقة الغوري، وأخرج لها عددا من الأعمال منها ياسين وبهية، وآه يا ليل يا قمر، وأدهم الشرقاوي.

عُين أول مدير لمسرح السامر في سبتمبر 1971 فأخرج لفرقه السامر مجموعة من السير الشعبية أهمها علي الزيبق، شفيقة ومتولي، السيرة الهلالية، عاشق المداحين، منين أجيب ناس، مولد يا سيد، الشحاتين، حكاية من وادي الملح، حصل علي جائزة الدولة التشجيعية عام 1985 عن إخراجه لعرض السيرة الهلالية، إلى جانب العديد من الجوائز الأخرى والتكريمات.