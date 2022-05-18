موعد ومكان جنازة المخرج عبد الرحمن الشافعي

أعلن الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، وفاة المخرج المسرحي عبد الرحمن الشافعي، مساء اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 83 عامًا.

وقال الفنان منير مكرم، لـ«الوطن»، إنّ جنازة المخرج عبد الرحمن الشافعي، تخرج غدًا الخميس من مسجد الحصري، بمدينة السادس من أكتوبر، داعيًا الجمهور بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

ناقد مسرحي ينعى المخرج عبد الرحمن الشافعي

وحرص الناقد المسرحي أحمد خميس الحكيم، على نعي المخرج عبد الرحمن الشافعي، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «لا إله إلا الله.. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. وفاة المخرج الكبير عبدالرحمن الشافعي.. اللهم اغفر له وارحمه».

معلومات عن المخرج أحمد خميس الحكيم

يذكر أنّ عبد الرحمن الشافعي، هو مخرج مسرحي مواليد عام 1939 بمحافظة الشرقية، ومارس هوايته المسرحية وهو طالب في المرحلة الثانوية، فكون فرقة شعبية مسرحية كانت تقدم عروضها في الموالد.

تخرج عبدالرحمن الشافعي في كلية الحقوق جامعة عين شمس، ثم التحق بشعبة المسرح العالمي، وفي عام 1963، انتدب للمسرح الحديث ثم للفرقة الغنائية الاستعراضية عام 1967، وكون فرقة الغوري، وأخرج لها ياسين وبهية، وآه يا ليل يا قمر، وأدهم الشرقاوي، وسنبلة قمح على قبر جمال.

عُين الشافعي أول مدير لمسرح السامر في سبتمبر 1971 فأخرج لفرقه السامر مجموعة من السير الشعبية؛ أهمها: على الزيبق، شفيقة ومتولي، السيرة الهلالية، عاشق المداحين، منين أجيب ناس، مولد يا سيد، الشحاتين، حكاية من وادي الملح.

حصل عبدالرحمن الشافعي على جائزة الدولة التشجيعية عام 1985 عن إخراجه لمسرحية السيرة الهلالية على وكالة الغوري بمسرح السامر.