علي الألفي يدخل مجال تقديم البرامج بـ«الكومبو»

أعلن الفنان علي الألفي عبر حسابه على موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» خوض تجربة تقديم البرامج لأول مرة عاليوتيوب.

ونشر علي الالفي برومو التشويقي لبرنامجه «الكومبو مع علي الألفي»، وعلق عليه قائلًا: «وأخيرًا حلم قديم بيتحقق، انتظرونا في أول حلقات برنامجي الكومبو يوم الجمعة الجاية 20 مايو، وبوعدكم بمفاجأة».

مرض علي الالفي

وفي يناير الماضي أعلن علي الألفي إصابته بمتحور أوميكرون، من خلال فيديو نشره على «ستوري» حسابه على «إنستجرام»، كشف خلاله أعراض المتحور قائلًا: «عشان محدش يهول أوميكرون أقرب للإنفلونزا من الكورونا، وعلاجه من خلال مضادات للرشح والزور».

علي الألفي يجري عملية جراحية

وفي مارس الماضي أعلن علي الألفي خضوعه لعملية جراحية عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام، ونشر صورة له من داخل المستشفى وعلق عليها قائلاً: «صباح الخير، الحمد لله رب العالمين، إمبارح عملت عملية جراحية في بورسعيد، وخلصت من مشكلة كانت مزمنة بقالها وقت طويل، الحمد لله لسه قاعدين لكم نرازي عالهامش، والشبه بيني وبين أبويا بدأ يبقي مرعب للعيلة».