قرعة حج الجمعيات الأهلية.. كل ما تريد معرفته عن موعد إعلان أسماء الفائزين

مازالت عمليات البحث عن قرعة حج الجمعيات الأهلية مستمرة، إذ يرغب المواطنين الراغبين في التقديم والأشخاص الذين تقدموا بالفعل لأداء فريضة الحج، معرفة موعد إعلان النتيجة، لذا تقدم «الوطن» خلال السطور التالية، آخر المستجدات التي أعلنتها المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة عن قرعة حج الجمعيات، إذ تجرى إلكترونيا وعلنيا، وبشكل مركزي تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي.

متى ستعلن قرعة حج الجمعيات؟

أوضحت المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، أن قرعة حج الجمعيات ستكون عبر بوابة الحج المصرية الموحدة، والإعلان عن نتائج القرعة ستجرى بحضور ممثلون عن كل محافظة، على أن تعلن نتائج القرعة العلنية عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي والمؤسسة الإلكترونية، وتنشر بمديريات وزارة التضامن الاجتماعي والإدارات الاجتماعية.

ضوابط التقديم لـ حج الجمعيات

- أن لا يزيد سن المتقدم عن 65 عاما في نهاية شهر يونية 2022.

- التمتع بصحة جيدة بحيث يكون خالي من الأمراض المعدية والفيروسية والسرطانية وكذلك الأمراض العصبية والنفسية، وبما يمكنه من أداء المناسك معتمدا على ذاته.

- الحصول على إحدى اللقاحات المعتمدة ضد فيروس كورونا، ولم يسبق له القيام بأداء مناسك الحج من قبل طوال حياته، وأن يكون مسجلاً بعضوية الجمعية وقت تقديم الطلب ويسدد الاشتراك السنوي.

توزيع حصة حج الجمعيات الأهلية 2022

وتوزع حصة قرعة الجمعيات الأهلية لعام 2022 بحسب نسبة عدد الطلبات بكل محافظة لإجمالي عدد الطلبات المقدم لحج 2022، وسيكون لكل بعثة شرفية مرافق للحجاج بمعدل مشرف لكل 44 حاجا بحد أقصى.

وفي ذات السياق، أعلنت وزارة التضامن أنه جرى إغلاق باب التقديم لحج الجمعيات الأسبوع الماضي، إذ كان 12 مايو آخر موعد للتقديم لحج الجمعيات، الخميس الموافق 12 مايو، على أن لا تمد فترة التقديم.

وبحسب البيان الذي أصدرته المؤسسة، فإن العد التنازلي بدأ للإعلان عن قرعة حج الجمعيات الأهلية 2022 ستكون خلال أيام، ويلتزم الحاج الفائز بالتوقيع على عقد رحلة الحج المتضمن الذي يتضمن حقوق وواجبات والتزامات كل طرف.