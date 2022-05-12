حج الجمعيات الأهلية 2022.. موعد إعلان القرعة وشروط التقديم

أكدت المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة المنوط بها تنظيم رحلة الحج للجمعيات الأهلية 2022، أن النتائج النهائية لحج الجمعيات الأهلية سيعلن عنها من خلال قرعة إلكترونية علنية تجري مركزيا برعاية وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك على بوابة الحج المصرية الموحدة، وبحضور ممثلين عن كل محافظة.

وتعلن نتائج القرعة على موقع الوزارة والمؤسسة الالكترونية وتنشر بالمديرية والإدارات الاجتماعية.

وأشارت المؤسسة إلى أنه سيعلن نتيجة القرعة على هذا الرابط http://www.hajjfoundation.org.e

شروط حج الجمعيات الأهلية

وحددت المؤسسة القومية لتيسير الحج، شروط حج الجمعيات الأهلية هذا العام، كالتالي:

- ألا يزيد سن المتقدم عن 65 عاما في 30 يونية 2022.

- خلوه من الأمراض المعدية والفيروسية والسرطانية والعصبية والنفسية وبما يمكنه من أداء المناسك بالاعتماد على نفسه.

- الحصول على إحدى اللقاحات المعتمدة ضد فيروس كورونا.

- لم يسبق له الحج من قبل طوال حياته.

- أن يكون مسجل بعضوية الجمعية عند تقديم الطلب ومسدد الاشتراك السنوي.

كيفية توزيع حصة حج الجمعيات الأهلية 2022

وأكدت المؤسسة أنه يجرى توزيع حصة الجمعيات الأهلية بكل محافظة، وفقا لنسبة عدد الطلبات بكل محافظة لإجمالي عدد الطلبات المقدم لحج 2022، مشيرة إلى أن البعثة الإشرافية المرافقة للحجاج بمعدل مشرف لكل 44 حاجا بحد أقصى.

وأعلنت وزارة التضامن أنه سيجرى إغلاق باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لعام 2022، اليوم، خلال الساعات القليلة المقبلة، وآخر موعد للتقديم لحج الجمعيات اليوم الخميس الموافق 12 مايو، مؤكدة أنه لن يجرى مد فترة التقديم.

كما تجرى قرعة حج الجمعيات الأهلية 2022 خلال أيام «منتصف الشهر الجاري»، على أن يلتزم الحاج الفائز بالتوقيع على عقد رحلة الحج المتضمن حقوق وواجبات والتزامات كل طرف.