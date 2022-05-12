متى يسدد الفائز بقرعة حج الجمعيات تكلفة الرحلة؟.. «التضامن» ترد

أكدت المؤسسة القومية لتيسير الحج، أنه سيجري إعلان النتائج النهائية لحج الجمعيات الأهلية 2022، من خلال قرعة إلكترونية علنية تجري مركزيًا برعاية وزارة التضامن الاجتماعي، والمقرر لها منتصف مايو 2022، لافتة إلى أنه يجري إجراء القرعة على بوابة الحج المصرية الموحدة، وبحضور ممثلين عن كل محافظة وتعلن نتائج القرعة على موقع الوزارة والمؤسسة الإلكتروني وتنشر بالمديرية والإدارات الاجتماعية.

السداد خلال أسبوع من اليوم التالي لإجراء القرعة

ولفتت إلى التزام الحاج الفائز بالسداد خلال أسبوع من اليوم التالي لإجراء القرعة، وإلا حل محله الذي عليه الدور في قائمة الاحتياطي بالإدارة الاجتماعية على الترتيب دون مهلة إضافية.

إيداع تكلفة الرحلة وفقًا للأسعار المحددة

يودع الحاج تكلفة الرحلة وفقًا للأسعار المحددة، والمعلن عنها من المؤسسة في حينه، وذلك وفقًا لطريقة السداد التي تحددها المؤسسة مع عدم إجراء التحويلات البنكية.

و شددت المؤسسة على الموقع الرسمى لها، بضرورة التزام العضو بعد فوزه بالقرعة، بالخضوع لكشف طبي من خلال المستشفيات التي تحددها وزارة الصحة بكل محافظة، على أن يتحمل تكاليفها الحاج، كما يجري تقديم التقرير لمديرية التضامن الاجتماعي، ويثبت فيها الحالة الصحية للمرشح للحج، ومدى قدرته على أداء المناسك من عدمه.

استبعاد الحالات التي يثبت بالتقارير الطبية عدم قدرتها على أداء الحج

وأكدت المؤسسة القومية لتيسير الحج، أنه سيجري استبعاد الحالات التي يثبت بالتقارير الطبية عدم قدرتها على أداء المناسك، حرصًا على سلامتها وسلامة الحجاج المرافقين.

وأشارت إلى أنه يجري تسجيل طلبات الحج المستوفاة على برنامج معلومات بوابة الحج الموحدة، علمًا بأنه لا يسمح للمواطن بالتسجيل في أكثر من جمعية أو جهة أخرى سواء سياحة أو قرعة وزارة الداخلية، إذ يسجل بالبوابة الطلب الأول المسجل على البوابة ولا يسمح بتسجيله مرة أخرى، لذا يراعى التنبيه على المواطنين بذلك والتسجيل يتم بموجب بطاقة الرقم القومي التي يجب أن تكون سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التسجيل.

وناشدت الحجاج الفائزين بالتوقيع على عقد رحلة الحج المتضمن حقوق وواجبات والتزامات كل طرف، إذ يتم تسليم المديرية أصل قسيمة الإيداع الدالة على السداد خلال 48 ساعة من السداد كحد أقصى، مع الاحتفاظ بصورة ضوئية منها معتمدة ومختومة من المديرية، ويتم تسجيل رقم القسيمة بالسجل الخاص وقيمتها على الحاسب الآلي.