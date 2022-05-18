«شعبة الخضروات»: أسعار البامية والخوخ والمشمش انخفضت

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف، إن سعر الطماطم في الأسواق يبدأ من 5 جنيهات و7 جنيهات في الجملة، أما التجزئة فيبدأ من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات، أما ورق العنب فيبدأ سعره من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات في الجملة، ويبدأ من 13 جنيها إلى 15 جنيهًا في التجزئة، لافتًا إلى أن المفاجأة الكبيرة هي تراجع أسعار البامية وتتراوح حاليًا من 20 جنيهًا إلى 25 جنيهًا في الجملة والتجزئة من 28 إلى 30 جنيهًا.

أسعار المشمش والخوخ اليوم

وأضاف «النجيب»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء أن هناك انخفاضًا كبيرًا في أسعار المشمش والخوخ، وأصبح سعر الخوخ جملة من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات، وسعر التجزئة أصبح يتراوح بين 10 إلى 12 جنيهًا، أما سعر المشمش من 15 إلى 18 جنيهًا للجملة ومن 20 إلى 22 جنيهًا للتجزئة، لافتًا إلى أن الأسواق المختلفة في القاهرة الكبرى ومحافظات مصر بها انخفاض كبير.

توسعات أفقية ورأسية في الزراعة

وأوضح نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف، أن شمال وجنوب سيناء بها انخفاض في الأسعار بسبب التوسعات الأفقية والرأسية في الزراعية، متابعًا: «رجاء من أخواتنا المواطنين عملنا رصد ولاقينا أكبر هايبر في مصر الطماطم أسعارها فيها مبالغ منزلتش الأسعار، روح للأسواق اللي بتنظمها الدولة، كل المنتجات الزراعية فيها إنتاجية عالية والأسماك نتمنى يكون فيها انخفاض، 3 كيلو بتنجان بـ 10 جنيه، والفلفل بقى بـ 3 جينه بعدما كان بـ 16 جنيه».