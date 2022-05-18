وزيرة التخطيط تعزي سفيرة الإمارات في وفاة الشيخ خليفة: «قدم للعرب الكثير»

قدمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واجب العزاء للسفيرة مريم الكعبي، سفيرة الإمارات بالقاهرة، في وفاة الشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

عمق العلاقات بين مصر والإمارات

وأعربت الدكتورة هالة السعيد، عن خالص تعازيها بفقدان رمز من رموز الأمة العربية، لطالما قدم لوطنه وللأمة العربية الكثير، مؤكدة عمق العلاقات بين مصر والإمارات التي تعد نموذجًا يحتذى به في العلاقات العربية والإقليمية.

وتوجهت الدكتورة هالة السعيد إلى دولة الإمارات الشقيقة قيادة وشعبًا، والأمة العربية ولأسرة الفقيد الراحل ومحبيه بخالص العزاء والمواساة، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

وفاة الشيخ خليفة بن زايد

وتوفي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات عن ناهز 73 عاما، وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الوطني الرسمي على وفاة رئيس الجمهورية لمدة 40 يوماً، ابتداءً من الجمعة الماضية.

وانتخب الشيخ خليفة، حاكم أبو ظبي الراحل، رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة في 3 نوفمبر 2004 خلفاً لوالده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة من 1971 إلى 2004.

انتخاب محمد بن زايد رئيسا للإمارات

وانتخب مجلس الاتحاد الإماراتي، محمد بن زايد رئيسا للإمارات خلفا لأخيه الراحل خليفة بن زايد ، الذي وافته المنية الجمعة الماضية عن عمر ناهز الـ73 عاما.