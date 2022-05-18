بريد الوطن.. إلى أمي
كتب:
الوطن
10:48 م | الأربعاء 18 مايو 2022
إلى أمى
يا قلباً أعطانى وقت الحرمان
يا حضناً ضمّنى وقت الطوفان
يا حباً أهدانى فرحاً وقت الأحزان
يا نسيم الدرب
يا عطر المكان يا نبض قلبى
يا بر الأمان
يا ملجئى من عثرات الزمان
يا كل أزهار الدنيا فى البستان
يا كل أغانى الحب
يا مسمع الألحان
يا مهربى من ظلمات الأيام
يا جنبى فى الدنيا يا أمى
لو أملك لك كل الدنيا
منى حافظ خلف الله
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