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محمود مسلم

بريد الوطن.. إلى أمي

كتب:

الوطن
10:48 م | الأربعاء 18 مايو 2022
إلى أمى

إلى أمى

يا قلباً أعطانى وقت الحرمان

يا حضناً ضمّنى وقت الطوفان

يا حباً أهدانى فرحاً وقت الأحزان

يا نسيم الدرب

يا عطر المكان يا نبض قلبى

يا بر الأمان

يا ملجئى من عثرات الزمان

يا كل أزهار الدنيا فى البستان

يا كل أغانى الحب

يا مسمع الألحان

يا مهربى من ظلمات الأيام

يا جنبى فى الدنيا يا أمى

لو أملك لك كل الدنيا

                                                    منى حافظ خلف الله 

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