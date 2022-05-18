بريد الوطن.. إلى أمي

يا قلباً أعطانى وقت الحرمان

يا حضناً ضمّنى وقت الطوفان

يا حباً أهدانى فرحاً وقت الأحزان

يا نسيم الدرب

يا عطر المكان يا نبض قلبى

يا بر الأمان

يا ملجئى من عثرات الزمان

يا كل أزهار الدنيا فى البستان

يا كل أغانى الحب

يا مسمع الألحان

يا مهربى من ظلمات الأيام

يا جنبى فى الدنيا يا أمى

لو أملك لك كل الدنيا

منى حافظ خلف الله

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