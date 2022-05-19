أسعار النفط تتراجع بعد زيادة إنتاج شركات التكرير الأمريكية

عكست أسعار النفط مسارها بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وانخفضت بأكثر من 2%، بعد أن أظهرت بيانات حكومية أن شركات التكرير الأمريكية زادت الإنتاج، ما خفف من المخاوف من أزمة المعروض، مع أخذ المتعاملين إشارات من انخفاض في سوق الأسهم.

خام برنت يتراجع 2.4%

وانخفض خام برنت 2.4% إلى 109.52 دولار للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.2% إلى 09.85 دولار للبرميل، وفقا لـ«CNBC».

واستقر خام برنت دون خام غرب تكساس الوسيط يوم الثلاثاء - للمرة الأولى منذ مايو 2020، ولا يزال يجري تداوله بشكل غير معتاد بخصم بسبب الطلب القوي على الصادرات وتشديد مخزونات الخام الأمريكية.

تراجع مخزونات الخام الأمريكية

وقالت بيانات حكومية إن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت 3.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، بشكل غير متوقع مع زيادة المصافي للإنتاج استجابة لمخزونات المنتجات الضيقة والصادرات شبه القياسية، التي دفعت أسعار الديزل والبنزين إلى مستويات قياسية في الولايات المتحدة، بحسب «CNBC».

تغيير في معنويات المخاطرة

وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل في UBS، إن كلا الخامين تخلوا أيضًا عن المكاسب السابقة البالغة من 2 إلى 3 دولارات لبرميل النفط، بعد تغيير في معنويات المخاطرة، مع انخفاض أسواق الأسهم.

وعزز الدولار من ارتفاعه وتراجعت الأسهم العالمية أمس الأربعاء؛ إذ تسببت المخاوف بشأن النمو الاقتصادي، وارتفاع التضخم في تدهور المعنويات.

تخفيف العقوبات المفروضة على فنزويلا

وجاءت معنويات هبوطية أيضا في أعقاب تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تخطط لتخفيف العقوبات المفروضة على فنزويلا، والسماح لشركة Chevron Corp بالتفاوض على تراخيص النفط مع شركة PDVSA التابعة للدولة.

ولا تزال المخاوف المتعلقة بالإمداد داعمة؛ إذ أظهر تقرير داخلي لأوبك يوم الثلاثاء، أن إنتاج الخام الروسي في أبريل انخفض بنحو 9% عن الشهر السابق؛ إذ حدت العقوبات الغربية على موسكو من الصادرات.

تخفيف الإغلاق في الصين

على جانب الطلب، عززت الآمال في مزيد من تخفيف الإغلاق في الصين توقعات الانتعاش، وقالت مصادر إن السلطات سمحت لـ864 مؤسسة مالية في شنغهاي باستئناف العمل، وخففت بكين من بعض قواعد اختبار COVID للمسافرين الأمريكيين وغيرهم.