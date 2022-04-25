تراجع «خام برنت» بـ3 دولارات.. ويسجل 103.65 دولار للبرميل

شهدت الساحة الاقتصادية العالمية عدة أحداث، كان أبرزها، تراجعأسعار النفط، فيما أعلنت شركة بريطانية، اكتشاف حقلا نفطيا في حوض مدينة أغادير جنوب العاصمة المغربية «الرباط».

وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بأكثر من 3 دولارات إلى 99.01 دولار للبرميل، كما شهدت العقود الآجلة لخام برنت تراجعا بـ3 دولارات، لتسجل 103.65 دولار للبرميل، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

110 مليارات يورو احتياط

واكتشفت شركة «يوروب أويل أند جاز» البريطانية المسؤولة عن التنقيب جنوب المغرب، حقلا نفطيا في حوض مدينة «أغادير» المغربية، تقدر قيمة احتياطياته بحوالي 110 مليارات يورو.

ونقلت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية عن موقع «موتورباسيون»، الإسباني، إن الحقل النفطي المكتشف يقع على بعد أقل من 200 كيلو متر شمال شرقي «لا جراسيوسا»، وقبالة الساحل المغربي سيدي إفني وطانطان وطرفاية، وممتدا حوالي على مساحة 12 ألف كيلومتر في المحيط الأطلسي.

«مدريد»: الاكتشاف النفطي يقع ضمن المياه الإقليمية للمغرب

أكد وزير الخارجية الإسباني خوسي الباريس، ورئيس الحكومة المحلية لـ«جزر الكناري» الإسبانية، أنخيل فيكتور توريس، من جانبهما، أن الاكتشاف يقع ضمن المياه الإقليمية للمغرب، وليس عكس ما روج له.

وفي أوكرانيا، قام وزير الغذاء ميكولا سولسكي، بزيارة عمل إلى جمهورية لاتفيا لمناقشة إمكانية الصادرات الزراعية عبر موانئ لاتفيا، وفاق لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية

قالت مصادر مطلعة إن شركة «تويتر» تتعرض لضغوط متزايدة من مساهميها للتفاوض مع إيلون ماسك على الرغم من أن أغنى شخص في العالم وصف عرضه البالغ 43 مليار دولار لشراء منصة التواصل الاجتماعي بأنه عرضه الأفضل والنهائي، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.