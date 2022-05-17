مؤسسات عالمية تتوقع تراجع الطلب على النفط خلال 2022

كشف أحد تقرير شهري صادر عن منظمة الأوبك أنه بالنسبة لعام 2022 أنه تم خفض توقعات نمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 0.3 مليون برميل يومياً إلى 3.4 مليون برميل يومياً، ومن المتوقع أن يصل الطلب هذا العام إلى 100.29 مليون برميل يوميا حيث عكست المراجعة التطورات الجيوسياسية التي تشهدها أوروبا الشرقية في الوقت الحالي بالإضافة إلى إعادة فرض قيود احتواء الجائحة، خاصة في الصين.

كما تم خفض توقعات بيانات الطلب للربع الثاني والثالث والرابع من العام 2022 مما يعكس تعديل توقعات النمو العالمي.

صندوق النقد الدولي

وفي أحدث التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي تم خفض توقعات الناتج المحلي الإجمالي العالمي النفطي للعام 2022 بمقدار 80 نقطة أساس إلى 3.6 في المائة مما يعكس الصراعات المتعلقة بروسيا وأوكرانيا وانعكاس تداعياتها على الشركات والمستهلكين الأوروبيين وكذلك عودة تفشي فيروس كوفيد-19 في الصين. كما أثر تشديد السياسات النقدية في الولايات المتحدة على آفاق نمو الاقتصاد الامريكي.

تراجع الطلب على النفط الصيني

وتم خفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لكل من الأسواق الناشئة والاقتصادات المتقدمة وكشفت أحدث بيانات الطلب على النفط في الصين عن تراجع الطلب بنسبة 6.7 في المائة على أساس سنوي في أبريل-2022 ليصل إلى 12.09 مليون برميل يومياً، بينما ارتفع الطلب على النفط هامشياً منذ بداية العام حتى أبريل 2022 بنسبة 0.24 في المائة. ويعكس هذا التراجع استراتيجية الحكومة للوصول إلى صفر كوفيد، مع وصول الإنتاج الصناعي والإنفاق الاستهلاكي إلى أدنى مستوياتها منذ بداية ظهور الجائحة.

واردات الهند من النفط

من جهة أخرى، وصلت واردات الهند من النفط إلى مستوى قياسي في أبريل-2022 على خلفية تحسن الاستهلاك المحلي وارتفاع صادرات المنتجات النفطية، وفقاً للبيانات التي جمعتها وكالة ستاندرد أند بورز. وتجاوزت واردات الهند من النفط المنقولة بحراً 4.8 مليون برميل يومياً في أبريل-2022 بعد أن تحولت المصافي إلى إمدادات النفط القادمة من الشرق الأوسط وروسيا بدلاً من إمدادات منتجي الولايات المتحدة وكندا وغرب إفريقيا.

العراق أكبر موردي النفط للهند

وكان العراق أكبر موردي النفط للهند بمعدل 1.2 مليون برميل يومياً. وبلغت حصة الشرق الأوسط من واردات الهند النفطية 73 في المائة خلال شهر أبريل-2022 مقابل 69 في المائة في مارس-2022 و67 في المائة في فبراير-2022.