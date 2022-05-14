تذبذب أسعار النفط مع تصاعد الأزمة العالمية.. ارتفاع خام تكساس وانخفاض برنت

سجلت أسعار النفط العالمية ارتفاعا ملحوظا خلال تعاملات أمس، الجمعة، حيث ارتفعت بنسبة 4%، وهو ما جاء نتيجة الشعور بتوجه الصين نحو تخفيف قيود الوباء، خاصة وأن المستثمرين لديهم تخوفات من تقلص الإمدادات إذا حظر الاتحاد الأوروبي النفط الروسي.

وارتفعت أسعار خام برنت بنسبة 3.8% ليصل سعر البرميل إلى 111.55 دولار، وارتفع خام غرب تكساس 4.1% ليستقر عند 110.49 دولار، ويعد هذا أعلى سعر للإغلاق لخام غرب تكساس الوسيط منذ 25 مارس، وثالث ارتفاع أسبوعي له على التوالي، بينما انخفض خام برنت للمرة الأولى في ثلاثة أسابيع.

كورونا وحظر النفط الروسي تدعم ارتفاع أسعار النفط

وشهدت أسعار النفط تذبذبا مدعومة بالمخاوف من أن حظر الاتحاد الأوروبي المحتمل على النفط الروسي الذي قد يشح الإمدادات، تحت ضغط المخاوف من أن تفشي جائحة كورونا يمكن أن يخفض الطلب العالمي.

وقال مزود البيانات الاقتصادية، تريدينج إيكونوميكس، إن استمرار احتمال قيام الاتحاد الأوروبي بحظر النفط الروسي سيدعم الأسعار، خاصة مع تصاعد التوترات هذا الأسبوع بعد أن فرضت موسكو عقوبات على الوحدات الأوروبية في شركة غازبروم المملوكة للدولة.

مؤشر النفط البريطاني يواصل انخفاضه بنحو 2٪ هذا الأسبوع

وفي الوقت نفسه، لا يزال مؤشر النفط البريطاني منخفضًا بنحو 2٪ هذا الأسبوع، وسط مخاوف من أن يؤدي ارتفاع التضخم وضعف النمو العالمي وقيود الصين لفيروس كوفيد إلى إضعاف الطلب.

وأدى ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى دفع الدولار إلى أعلى مستوياته في 20 عامًا، مما أدى إلى الضغط على أسعار النفط الخام، حيث أن ارتفاع الدولار يجعل النفط أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

وسلط تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية، يوم الخميس، الضوء على العوامل المتناقضة في السوق ، قائلاً إن ارتفاع إنتاج النفط في الشرق الأوسط والولايات المتحدة وتباطؤ نمو الطلب من المتوقع أن يدروا عجزًا حادًا في الإمدادات وسط تعطل الإمداد الروسي المتفاقم.