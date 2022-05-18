وزارة الشباب والرياضة تقيم احتفالا رسميا لأعضاء الوادا (صور)

أقامت وزارة الشباب والرياضة احتفالا رسميا لأعضاء الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات «الوادا»، بحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال، ويتولد بانكا رئيس مجلس ادارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات «الوادا»، رودني سويلجر مدير المكتب الإقليمي للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، وأعضاء مجلس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، وأعضاء المكتب التنفيذي، مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات «النادو».

تحية الرئيس السيسي لوفود الوكالة الدولية

خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، نقل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، تحية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتمنياته بالنجاح والتوفيق لاجتماعات المجلس، وما سيخرج عنها من قرارات وتوصيات، كما نقل تحيات وتقدير دولة رئيس مجلس الوزراء بهذه المناسبة، وتمنياته للحضور طيب الإقامة في بلدهم مصر.

وأضاف أننا «ندرك أهمية الدور الذى تلعبه الرياضة، خاصة عندما تصبح نظيفة وخالية من المنشطات، تلك الأمور التي دائماً ما تعكر صفو الأهداف السامية ممثلةً في رياضة نظيفة خالية من المنشطات، التي تسعى الرياضة إلى تحقيقها، في التقارب بين الشعوب والتكامل بين الثقافات والحضارات، فضلاً عن مساهمتها التي أضحت تمثل رقما معتبرا على خريطة الاستثمارات العالمية وبرامج التنمية الشاملة التي تسعى إلى مختلف الدول والحكومات إلى تحقيقها».

وأشار خالد العناني في كلمته، إلى أهمية هذه الاجتماعات قائلاً: «نلتقي اليوم في واحدة من أهم الاجتماعات والأحداث التي دائما ما تترقبها الأسرة الرياضية الدولية، وهى اجتماعات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (WADA)، التي تستضيفها مصر لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط، وللمرة الثانية في تاريخ القارة الإفريقية».

وأكد في ختام كلمته، أن استضافة مصر لتلك الاجتماعات تأتى في ظل الثقة التي تحظى بها الدولة المصرية من مختلف الهيئات والمؤسسات الرياضية الدولية، وفى المقدمة منها الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، وهى استضافة نشرف بها كثيراً لتضاف بذلك إلى سجل الدولة المصرية المضيئ والحافل بالإنجازات في المجال الرياضي، وفى شتي المجالات خلال الفترة الحالية.

صبحي: دعم لا محدود من الرئيس السيسي للرياضة المصرية

قال وزير الشباب والرياضة، رحب بضيوف مصر في أحد أهم المعالم الأثرية بمصر، قبيل انطلاق اجتماعات مجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات الوادا، واجتماعات المكتب التنفيذي للوكالة، التي تستضيفها مصر، مقدما الشكر لرئيس الجمهورية علي دعمه اللامحدود للرياضة المصرية والأبطال الرياضيين، وكل أطراف المنظومة الرياضية.

وأضاف أن التطور والازدهار للمجال الرياضي على غرار ما تشهده الدولة المصرية من تنمية وتقدم في شتي المجالات، فضلاً عن توجيهات الرئيس للحكومة المصرية، بشأن استضافة مختلف البطولات والفعاليات والأحداث الدولية الكبرى، ومنها استضافة اجتماعات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات واجتماعات المكتب التنفيذي «الوادا»، والعمل على تنظيم تلك الفعاليات والأحداث على أعلى مستوى، وتحقيق النجاح لها على كل الأصعدة الفنية والإدارية واللوجستية.

أشار «صبحي»، إلى أن مصر حققت خطوات جادة وفاعلة على صعيد مجال مكافحة المنشطات في المجال الرياضي، من خلال الدعم الكامل للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات النادو، في اداء عملها وتحقيق رويتها، والتنسيق معها في تنفيذ خططها لمكافحة المنشطات رياضيا، ومنها «تنفيذ حملة توعية مكبرة على مستوى جميع المحافظات، في ضوء نشر الوعي بمخاطر المنشطات وآثارها السلبية على النواحي النفسية والصحية، وعواقبها القانونية على الرياضيين، اهتمام اللجان الطبية التابعة للاتحادات الرياضية واللجنة الأوليمبية بظاهرة مكافحة المنشطات وتوعية اللاعبين واللاعبات بقائمة الأدوية والعقاقير المحظورة رياضيا، أو استخدام أية وسيلة أخرى ممنوعة».

متابعة المعمل المصري للكشف عن المنشطات

أوضح الوزير، أن من الإجراءات أيضا، أخذ عينات من اللاعبين المشاركين في مختلف المنافسات على مستوى الجمهورية، وفق آليات عمل المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، وفي ضوء مكافحة المنشطات وتوقيع العقوبة القانونية على من يثبت إيجابية عينته، متابعة المعمل المصري للكشف عن المنشطات.

وأشاد ويتولد بانكا رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا)، بالبنية الإنشائية الرياضية داخل مصر، التي جعلت مصر قبلة للاتحادات الرياضية الدولية، لإقامات البطولات الدولية، مثنيا على حسن استضافة مصر لاجتماعات الوادا، وحرصها علي توفير وتذليل كل العقبات، لخروج الاجتماعات بصورة مميزة.