مكافحة المنشطات: مصر في التصنيف الأول على مستوى أفريقيا.. و«صبحي»: إنجاز جديد

كشفت وزارة الشباب والرياضة عن إعلان المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات «النادو» برئاسة الدكتور حازم خميس عن ارتقاء مصر من المستوى الثانى Tire two إلى المستوى الأول Tire one فى مجال الرياضة، لتكون مصر ودولة جنوب إفريقيا فقط فى المستوى الأول Tire one على مستوى قارة أفريقيا.

وزير الرياضة: وصول مصر للمستوى الأول من أبرز إنجازات الدولة

وقال الدكتور أشرف صبحى إن ارتقاء مصر إلى المستوى الأول لتكون بين الدول المتقدمة فى مجال الرياضة هو واحد من أكبر الانجازات التى تحققها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ويعد تكليلاً للنجاحات التى حققتها الدولة على مستوى الميداليات والانجازات التى فاز بها أبطال مصر فى مختلف المنافسات، وكذلك البطولات الدولية التى استضافتها مصر.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن مصر بفضل رؤية القيادة السياسية تمضى قدماً نحو التطور والتقدم فى مختلف المجالات ومنها المجال الرياضى توجهاً نحو الجمهورية الجديدة، مشيراً إلى الحرص على استدامة تحقيق الانجازات، والفوز فى مختلف المحافل، والاستعداد الدائم لاستضافة وتنظيم مختلف البطولات الدولية على أرض مصر.

حصول مصر على ميداليات ومراكز متقدمة عالميا وراء الارتقاء للمستوى الأول

وجاء ارتقاء مصر إلى المستوى الأول Tire one فى مجال الرياضة مستنداً على عدة أمور أبرزها حصول مصر على العديد من الميداليات والمراكز المتقدمة فى بطولات العالم العام الماضي، والحصول على عدد من الميداليات الأوليمبية والبارالمبية، وإقامة العديد من البطولات الدولية على أرض مصر، ووجود برنامج شامل و فعال لمكافحة المنشطات من قبل المنظمة المصريه لمكافحة المنشطات.

جدير بالذكر أن مصر على مدار العامين الماضيين، نظمت العديد من المحافل الرياضية العالمية والدولية الضخمة وحققت نجاحات أبهرت دول العالم المشاركة، تحت رعاية الرئيس السيسي ، ومن اهمها مونديال كأس العالم لكرة اليد وبطولات كأس العالم للرماية والسلاح والخماسي الحديث والدراجات.