وزير الشباب: تعزيز العلاقات مع «الوادا» لمكافحة المنشطات الرياضية

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على نهج الدولة المصرية بتعزيز العلاقات مع مختلف الدول الإفريقية، ومنها ما يتعلق بمجال الرياضة، وكذا التنسيق مع الأشقاء الأفارقة فيما يخص مكافحة المنشطات رياضياً، وتنفيذ استراتيجية الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات «الوادا».

وزير الشباب يشيد بجهود الدول الأفريقية لمكافحة المنشطات الرياضية

جاء ذلك في تصريحات خاصة للوزير، على هامش اجتماع وزراء الشباب والرياضة الأفارقة وأعضاء مجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات «الوادا»، اليوم الثلاثاء، والذي يُعقد في مصر لأول مرة.

ولفت الوزير إلى جهود الدول الأفريقية بشكل عام في مجال مكافحة المنشطات في المجال الرياضي، ودور المؤسسات الوطنية الأفريقية فيما يتعلق بتوعية الرياضيين بالمعرفة والثقافة بخطورة المنشطات، وكذلك تأثيراتها السلبية وخطورتها على الجوانب الصحية والنفسية للرياضيين.

تحليل عينات الدم للاعبين أفارقة بالمعمل المصري

وأكد وزير الشباب والرياضة لـ«الوطن »، إمكانية القيام بتحليل عينات الدم للاعبين الدوليين لبعض الدول الإفريقية بالمعمل المصري للكشف عن المنشطات، والحاصل على موافقة بشأن تحليل الدم الخاصة بجواز السفر البيولوجي.

من جانبهم، أثنى وزراء الشباب والرياضة الأفارقة أعضاء «الوادا» على الدور المحوري الذي تلعبه مصر على صعيد مجال مكافحة المنشطات، حيث تعد في مقدمة الدول في مجال مكافحة المنشطات على مستوى القارة الأفريقية، مشيدين بالجهد الملموس لوزير الشباب والرياضة المصري ومقترحاته التي قدمها في اجتماعات مجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات خلال الفترة الماضية، ومُرحبين بمقترح تحليل عينات الدم للاعبين الأفارقة بالمعمل المصري للكشف عن المنشطات، والخاصة بجواز السفر البيولوجي.

وكان وزير الشباب والرياضة، زار المعمل المصري للكشف عن المنشطات التابع للقوات المسلحة، بالمركز الطبي العالمي، والحاصل على الاعتماد الجزئي الدولي لتحليل عينات الدم، والذي حصل على الاعتماد النهائي من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.