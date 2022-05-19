سارة نخلة تنفي خضوعها لعمليات تجميل: «ما بحبش الناس اللي بتفتي»

تفاعلت الفنانة السورية سارة نخلة، مع جمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات «انستجرام»، من خلال ردها على الأسئلة التي تطرح عليها من قبل المتابعين.

ما بحبش الناس اللي بتفتي وتقول أي هبد وخلاص

وكشفت سارة نخلة عن حقيقية خضوعها لعملية تجميل، بعد طرح سؤال من متابع قائلا: «طلعت إشاعة إنك عملتي عملية تجميل في وشك بعد لما مثلتي»، لترد عليه الفنانة قائلة: «ما بحبش الناس اللي بتفتي وتقول أي هبد وخلاص.. عملية يعني غرفة عمليات.. العملية اللي ممكن أعملها في وشي يعني غير مناخيري أصلًا، من وأنا عندي 18 سنة.. إيه هي بقا العملية، إيه هي زرع عين؟، استئصال لسان؟، والكلام دا.. أي هبد وخلاص».

الفيلر والحقن والبوتوكس مش عملية

وتابعت سارة نخلة: «الفيلر والحقن والبوتوكس مش عملية در رتوش بسيطة لتحسين الشكل العام، والحفاظ على الشكل، أي بنت في الدنيا بتحتاج التعديلات دي، بس في بنات مش صريحة بتعمل ومش بتقول، وفي بنات صريحة زيي ولا يفرقلها أصلا الحاجات التافهة دي، والفرق بيني وبين أي بنت مش عاملة حاجة إن هي نفسها تعمل، وعندها إما مشكلة خوف أو فلوس مش أكتر».

يذكر أن سارة نخلة شاركت مؤخرا في مسلسل «حكايتي» عام 2019، التي تدور أحداثه حول تتعرض الفتاة داليدا التي تجسد شخصيتها الفنانة ياسمين صبري لصدمة عصبية في طفولتها بسبب وفاة والدتها أمام عينَيْها، وتدخل في خلافات مع عائلة والدها حول إجباره على التنازل عن حقوقه وميراثه، فتسافر إلى الإسكندرية لتبدأ حياة جديدة وتنطلق الأحداث في إطار من التشويق الدرامي المثير.