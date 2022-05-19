وزيرة الهجرة: انفراجة في أزمة إجازات المصريين العاملين بالخارج

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أن الوزارة تلقت استغاثات من المصريين العاملين في الخارج، من الحاصلين على = إجازات أو إعارات، وهم موظفين وعلى درجات وظيفية في الجهات التي يعملوا بها، وخيرتهم بين النزول والاستقالة، وطلبوا البقاء بسبب التزامات مالية لهم.

إصدار قرار بخصوص إجازات المصريين العاملين بالخارج

وأضافت الوزيرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، في برنامج «التاسعة»، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن «الهجرة» عملت مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمستشار شريف الشاذلي، رئيس مستشاري رئيس الوزراء، لإصدار قرار بخصوص إجازات المصريين العاملين بالخارج من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

الجمهورية الجديدة تضع المواطن المصري على قائمة أولوياتها

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أنه تبين وجود موظفين يعملوا بالخارج، لكنهم غير خاضعين لقانون الخدمة المدنية، مثل شركات المياة والكهرباء والمؤسسات الصحفية القومية، لافتة إلى أنه جرى العمل على هذه الشريحة حتى صدور القرار بناء على تكليفات القيادة السياسية، بتلبية احتياجات المصريين في الخارج، مشددة على أن الجمهورية الجديدة تضع المواطن المصري سواء في الداخل أو في الخارج على قائمة أولوياتها.

وأوضحت وزيرة الهجرة، أن هذه القرارات صدرت من أجل مصلحة المواطن الذي يعمل في الخارج ومصلحة أسرته وولائه وانتمائه للدولة، وأنه يرى أن الدولة استجابت لاستغاثاته، لافتة إلى أنهم يمكنهم الاستمرار في إجازاتهم لمدة 5 سنوات، وسيجرى النظر في هذا القرار بعد 5 سنوات لإمكانية تجديده.

عمل عقود مؤقتة للعاملين

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، أن أعلى مصدر للعملة الصعبة هم المصريين في الخارج، وأن الدولة يجب عليها الحفاظ على الحصيلة الدولارية، خاصة في ظل الأزمة المالية العالمية.

وأشارت إلى أن الدولة يمكنها عمل عقود مؤقتة على درجات المواطنين المسافرين للخارج، لتأدية عملهم بشكل مؤقت، لحين عودتهم من الخارج.

ونصحت الوزيرة أي مواطن من العاملين في الخارج بمخاطبة الوزارة، حال تعرضه لأي مشكلة عند العودة لوظيفته، عن طريق رقم الواتساب أو الخط الساخن أو موقع الوزارة أو مكتب الشكاوى الخاص بـ«الهجرة».