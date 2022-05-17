الهجرة: مشاركة الشركات الأجنبية في «مصر تستطيع 6» يعكس قوة الاقتصاد المصري

كشفت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن أن النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، التي سيجري إطلاقها نهايو مايو الجاري، تحت عنوان «مصر تستطيع بالصناعة»، ستحظى بحضور عدد من ممثلي الشركات الأجنبية.

السوق المصرية جاذبة للاستثمارات الأجنبية

وأشارت وزيرة الهجرة، فى تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن مشاركة عدد من ممثلي الشركات الأجنبية، في جلسات مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، يعكس مدى قوة الاقتصاد المصري، وجاهزيته للانفتاح على السوق العالمية.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم، أهمية مشاركة ممثلي عدد من الشركات الأجنبية، في مؤتمرات «مصر تستطيع»، إذ تؤكد هذه المشاركة جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الأجنبية.

ربط خبراء المصريين في الخارج بوطنهم الأم

وأضافت وزيرة الهجرة، أن هناك عددا من الخبراء المصريين بالخارج، يعملون في هذه الشركات الأجنبية، وهو ما سيكون له انعكاسات إيجابية، من خلال ربط خبراء المصريين بالخارج، بوطنهم الأم، بالإضافة إلى ربطهم بالاقتصاد العالمي.

أشارت السفيرة نبيلة مكرم، إلى أن عدد الخبراء المشاركين في مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، يبلغ نحو 110 خبراء مصريين بالخارج في مجال الصناعة.

وأوضحت وزيرة الهجرة، أن هذا العدد من الخبراء المشاركين في النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، يضفي قدرا كبيرا من التنوع في المشاركين، لتغطية كل الموضوعات المتعلقة بالمجال الصناعي، للخروج بأقصى استفادة ممكنة لدعم جهود الدولة في توطين عدد من الصناعات المهمة.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، أن الاستعدادات لإطلاق مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، تجرى على «قدم وساق»، خلال هذه الأيام، تحضيرا لإطلاق النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، الذي يأتي في إطار اهتمام الدولة بمجال توطين الصناعة في مصر.