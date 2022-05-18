وزيرة الهجرة: إطلاق مدد الإعارات للعمل بالخارج إنجاز للجمهورية الجديدة

أشادت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بإطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة دون أجر للعمل بالخارج، إذ ذكرت أن قرار رئيس مجلس الوزراء بإطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة دون أجر للعمل بالخارج، يعد إنجازًا جديدًا للجمهورية الجديدة والتي تضع المواطن المصري في المقام الأول سواء في الداخل أو الخارج.

قرار إطلاق مدد الإعارات جاء بتكليفات من القيادة السياسية

وأضافت «مكرم»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن قرار إطلاق مدد الإعارات جاء بتكليفات من القيادة السياسية، من أجل تلبية احتياجات المصريين بالخارج خاصة العاملين خارج قانون الخدمة المدنية، وبالتعاون مع الوزارات المعنية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة استجابة لطلبات المواطنين واستغاثاتهم، والاهتمام بهم، موضحة أن أيضًا القرار يسري على الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية وكذا العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.

القانون يسري على شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام

وأشارت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إلى أنه بتطبيق هذا القانون يكون قد تمت الاستجابة لمناشدات المصريين في الخارج، والذين يعملون في وظائف بمصر خارج قانون الخدمة المدنية نظرًا لظروفهم الإنسانية فيما يتعلق بوظائفهم، مؤكدة أن القانون في الوقت ذاته يسري على شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وغيرها من الشركات المملوكة بالكامل للدولة، والشركات التي تملك فيها الدولة حصة حاكمة، والمؤسسات الصحفية القومية.

الوزيرة تطمئن أعضاء هيئة التدريس

وطمأنت السفيرة نبيلة مكرم، أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، إذ ذكرت أنه بالرغم من أن القرار لم ينص صراحة عليهم، ولكن تضمنهم من الفئات المستثناة مثل أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي، وأعضاء هيئة الشرطة، وضباط وأفراد القوات المسلحة حيث يخضعون لأحكام القوانين المنظمة لشئونهم، فالقرار يأتي حفاظًا على مصلحة المواطن والحالات الإنسانية التي نعلمها والسبب الثاني أنه في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الدولة نحتاج الحفاظ على الحصيلة الدولارية لأن العاملين بالخارج هم أكبر مصدر للعملة الصعبة.