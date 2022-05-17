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ألبوم الصور.. «الهجرة» تنشر فيديو ضمن المرحلة الثانية لـ«اتكلم عربي»

كتب:

منة عبده
10:17 م | الثلاثاء 17 مايو 2022
المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي».. صورة أرشيفية

المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي».. صورة أرشيفية

مقطع فيديو مدته لا تزيد عن 4 دقائق، نشرته الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، لتوضح من خلاله، أهداف المرحلة الثانية من مبادرة «اتكلم عربي»، التي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف الحفاظ على اللغة والهوية العربية، لأبناء الجيليلن الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج. 

أهم المبادرات التى أطلقتها الوزارة منذ بداية عملها حتى الآن

أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، برعاية البنك الأهلي، كي تكمل مسيرتها ضمن البمادرة، التي تعد أهم المبادرات التي أطلقتها الوزارة منذ بداية عملها حتى الآن. 

وخلال مقطع الفيديو، الذي نشرته الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، جرى عرض قصة قصيرة، لشاب مصري يعيش بالخارج، ويدور بينه وبين أسرته حوار، لتعلم اللغة العربية، عن طريق عرض مصطلحات وتصحيحها باللغة العربية، وذلك عن طرق عرض ألبوم صور.

لتعريف أبناء الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج بوطنهم الأم

كما تضمن مقطع الفيديو، عرض عدد من الأماكن الشهيرة داخل مصر، من خلال ألبوم الصور، والمقارنة بينها وقديما وما تغير عليها الآن، وذلك لتعريف أبناء الجيليلن الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج، بوطنهم الأم. 

وجدير بالذكر، أن المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، تستهدف فى المرحلة الأولى، أبناء المصريين بالخارج، في أعمار من 3 إلى 6 سنوات، والمرحلة الثانية من 6 إلى 12 سنة، والمرحلة الثالثة من 12 إلى 18 سنة.

كما تهدف المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، للحفاظ على الهوية واللغة العربية، والتعريف بتاريخ وحضارة مصرلأبناء الجيليلن الثاني والثالث، من أبناء المصريين المقيمين والعاملين بالخارج. 

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.