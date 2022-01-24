الغربية تبدأ تنفيذ الحملة القومية لتحصين المواشي ضد مرض الجدري

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية انطلاق أعمال تحصين المواشي ضد مرض الجلد العقدي للأبقار، وضد مرض الجدري للأغنام والماعز، التي تستمر لمدة شهر وتستهدف تحصين حيوانات المحافظة البالغ عددها 133009 من الأبقار 41688 من الأغنام والماعز.

صرف اللقاحات اللازمة للتحصين قبل البدء في الحملة

وقال الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، إنه تم صرف كافة اللقاحات اللازمة للتحصين قبل البدء في الحملة، بجانب استلام كافة الأدوات اللازمة لتجهيز اللقاحات أو التحصينات من «السنون، السرنجات والمحاليل الفسيولوجية».

وأضاف أنور، أن عملية التحصينات تتم بواسطة لجان مركزية من الأطباء ومعاونيهم، ينبثق منها العديد من اللجان الفرعية التي تقوم بتحصين الحيوانات من منزل لآخر عن طريق تحصينات آمنة وفعالة ومتوفرة بالوحدات البيطرية ولجان التحصينات، وذلك بقيمة مالية 10 جنيهات لتحصين الأبقار و 2.75 جنيه لتحصين الماعز أو الأغنام وفق جدول زمني محدد بالتنسيق مع كافة المربين.

ضرورة تواصل المربين مع مديرية الطب البيطري

وتناشد محافظة الغربية المواطنين من مربي الحيوانات بضرورة التواصل مع مديرية الطب البيطري أو الوحدات البيطرية بكل مركز من مراكز المحافظة لتحصين حيواناتهم حفاظاً على الثروة الحيوانية ووقايتها من الأمراض المعدية والوبائية على مستوى قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتي وكفرالزيات وبسيون وقطور وسمنود والسنطة حفاظا على تنمية الثروة الحيوانية.