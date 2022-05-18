«الصحة» توجه رسالة للسيدات عن الإصابة بسكر الحمل وطرق الوقاية منه

استقبلت وزارة الصحة والسكان مجموعة تساؤلات متعلقة بسكر الحمل على الخط الساخن، خاصة في الشهورالأولى من الحمل، وبثت وزارة الصحة والسكان فيديو توعوي لها عن سكر الحمل ومخاطره وتوقيت الإصابة بيه وطرق الوقاية منه، وذلك فى إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على النهوض بالصحة العامة للمواطنين.

ما هو سكر الحمل؟

وقالت الوزارة خلال الفيديو، سكر الحمل يمكن أن يظهر للسيدات غير تامصابات بداء السكر، و50% من السيدات التى تعرضن للإصابة بسكر الحمل يصبن بداء السكر من النوع الثاني، وعن اعراض سكر الحمل، قالت الوزارة لا يوجد اعراض له ولكن يجب أن يتم اجراء تحليل معدل السكر في الحمل أثناء الحمل.

وعن طرق الوقاية من سكر الحمل، قالت الوزارة، إنه يزيد من معدل ارتفاع ضغط الدم خلال فترة الحمل وقيد يعرض الجنين لزيادة الوزن، ويمكن أن يختفي سكر الحمل بعد ولادة الجنين، ويمكن الوقاية من سكر الحمل من خلال الحفاظ على وزن الجسم وممارسة الرياضة بشكل منتظم قبل عملية الحمل.

القوافل الطبية الخاصة بالصحة الإنجابية

ودعت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة المشاركة فى القوافل الطبية الخاصة بالصحة الإنجابية والتى لا تقتصر دورها على تقديم الرعاية الصحية فقط بل التوعية باهمية تنظيم الأسرة والوسيلة الامنه والمناسبة لكل سيدة بالمشاركة مع الرائدات الريفيات، فضلا عن المشاركة أيضا في مبادرة الرئيس على صحة الأم والكشف المبكر عن الأمراض الوزراثية والأجنة.

وأكدت وزارة الصحة والسكان على استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية داخل المستشفيات، لمتابعة الموقف الوبائي للأمراض المعدية وغيرها، مطالبة المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الإحترازية بما فيهم السيدات الحوامل لأنهم أكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروس وفقا لمنظمة الصحة العالمية.