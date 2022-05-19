«متحدث الصحة»: تسجيل أقل معدل لوفيات كورونا منذ انتشار الجائحة

كشفت تقارير رسمية صادرة عن وزارة الصحة والسكان، آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر، وقالت التقارير إن الفترة الأخيرة شهدت تسجيل أقل معدلات وفيات كورونا منذ انتشار جائحة فيروس كورونا، ووفقا لآخر تقارير متعلقة بالوضع الوبائي لفيروس كورونا تسجل الإحصاءات متوسط يومي 3 حالات وفيات فقط وهو معدل منخفض.

توسعات عملية التطعيم بلقاح كورونا

وعلق الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، على تسجيل الوزارة أقل معدلات الوفيات لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن هناك توجيهات بضرورة التوسع في عملية التطعيم والتركيز على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وتم استهدافهم وتطعيمهم بالفعل لأنهم أكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروس وفقا لإرشادات وتعليمات منظمة الصحة العالمية بأن مناعتهم ضعيفة.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الوفيات كانت لأصحاب الأمراض المزمنة والحالات الحرجة لم تحصل على اللقاح: «نبهنا مرارا وتكرارا على ضرورة الحصول على اللقاح، اللقاحات لا تعطي مناعة كاملة ضد فيروس كورونا ولا تقي من خطر الإصابة ولكنها تعمل على تخفيف شدة الأعراض وجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة».

عودة المستشفيات لعملها الطبيعي

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار، أن مستشفيات العزل الصحي في مصر تم تقسيمها إلى عزل كلي وهي أربعة مستشفيات فقط، و6 للعزل الصحي الجزئي ويتم فيها استقبال كافة الحالات المرضية، مشيرا إلى عودة الحياة الطبيعية لمعظم المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية، وطمأن «عبدالغفار»، المواطنين من توافر المخزون الاستراتيجي للأدوية في مصر ولا يوجد نقص في الأدوية.

وفي سياق متصل، تستمر وزارة الصحة والسكان في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كافة التدابير الوقائية للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي للفيروس داخل مصر.