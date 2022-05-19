بدء التشغيل التجريبي لمحطة مياه «إدفا وأولاد نصير » بسوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بدء التشغيل التجريبي لمحطة مياه «إدفا وأولاد نصير» بمركز سوهاج، بتكلفة 50 مليون جنيه، والتي كانت ضمن المشروعات المتعثرة منذ عام 2013، وذلك في إطار خطة المحافظة بالتوازي مع توجهات الدولة والقيادة السياسية، للانتهاء من كافة المشروعات المتعثرة، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات الممكنة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

المشروع يخدم 50 ألف نسمة

وأكد محافظ سوهاج، أهمية المشروع في توفير كوب مياه نظيف للأهالي؛ وخدمة 50 ألف نسمة مستفيدة من المشروع، مشيرا إلى أن المحافظة أولت اهتماما خاصا بالمشروعات المتعثرة بجميع المراكز والمدن، خاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للانتهاء من كل المشروعات وتحقيق الاستفادة القصوى منها للمواطنين.

تنفيذ عدد كبير من المشروعات المتعثرة

وكشف محافظ سوهاج عن الانتهاء من عدد كبير من المشروعات المتعثرة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عنها تباعا خلال الأيام القليلة المقبلة، لخدمة أهالي محافظة سوهاج .

متابعة حصاد وتوريد القمح

وعقد اللواء طارق الفقي، اجتماعا لمتابعة موقف حصاد وتوريد الأقماح للشون والصوامع بنطاق المحافظة، والتأكيد على فرض الرقابة والسيطرة على حركة نقل وتداول الأقماح، وممثلي البنك الزراعي المصري، وشركة مطاحن مصر العليا، والشركة القابضة للصوامع.