محافظ سوهاج يناقش الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، الاجتماع الدوري الأسبوعي مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح والهيئات الحكومية.

تناول الاجتماع مناقشة مشروع تطوير سوق المزلقان الأوسط بجرجا، وأبرز المعوقات، حيث وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة جرجا بالعمل على نقل الباعة الجائلين من السوق القديم، ووجه مسئولي المرور باتخاذ الإجراءات اللازمة لإخلاء الموقف القديم من السيارات.

كما ناقش الاجتماع كذلك موقف خطة إحلال العدادات الميكانيكية للمياه بعدادات مسبوقة الدفع، حيث تم عرض ما قامت به الوحدات المحلية بالتعاون مع شركة المياه في هذا الشأن، ووجه محافظ سوهاج بالتنسيق مع شركة المياه للانتهاء من خطة الإحلال في أسرع وقت .

تناول الاجتماع أيضا عرض آخر المستجدات ونسب الانجاز الخاصة بموقف تقنين أراضي أملاك الدولة، حيث تم الانتهاء من اعتماد 5300 عقد، وبلغت المتحصلات مالية 632 مليون جنيه، وجار التعاقد لعدد 1885 عقد جديد.

تطرق الاجتماع أيضا لمناقشة تقرير وحدة المتغيرات المكانية

تطرق الاجتماع أيضا لمناقشة تقرير وحدة المتغيرات المكانية، حيث وجه المحافظ بالتنسيق الدائم والمستمر بين رؤساء الوحدات المحلية ووحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة، والعمل على رصد أية مخالفات للأبنية، أو تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وإزالتها في المهد، مؤكدا أنه من غير المقبول التعدي على شبر واحد من الأراضي الزراعية . تم خلال الاجتماع كذلك عرض موقف بعض محطات مياه الشرب والصرف الصحي التي تم الانتهاء منها، وتشغيلها تجريبيا، ومنها «محطة مياه إدفا بمركز سوهاج، ومحطة مياه أولاد الشيخ بدار السلام، ومحطات رفع الصرف الصحي ببني حميل بالبلينا، وحي الكوثر».