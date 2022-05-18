محمد حلمي رئيسا للجنة النقابية للعاملين بشركة مياه سوهاج

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات اللجنة النقابية للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، نتيجة الانتخابات التي أجريت أول أمس الأحد، وتنافس بها 49 مرشحا على 13 مقعدا.

وقالت اللجنة إن عدد العاملين الذين لهم حق الاقتراع 6159 عاملا، وجرى فتح باب التصويت في 13 لجنة انتخابية.

نتيجة انتخابات اللجنة النقابية للعاملين بشركة مياه سوهاج

وأشار المستشار محمد كامل رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، إلى أنه فاز برئاسة اللجنة النقابية للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، محمد حلمي علي بدوي، بإجمالي أصوات 529، وفاز بعضوية ديوان الشركة حسن علي أحمد، بإجمالي أصوات 793.

نتيجة انتخابات المراكز

وفاز بعضوية فرع ساقلتة، أحمد عبدالفتاح الليثي، بإجمالي أصوات 1362، وفاز بعضوية فرع أخميم، أحمد خلف عبدالعال، بإجمالي أصوات 596، وفاز بعضوية فرع جهينة، خالد محمد جمال، بإجمالي أصوات 692، وفاز بعضوية فرع المراغة، حسين فايز جاب الله، بإجمالي أصوات 738، وفاز بعضوية فرع طهطا، حازم عبدالعال عيسى، بإجمالي أصوات 1178، وفاز بعضوية فرع طما، حازم عبدالمنعم محمد، بإجمالي أصوات 547 وفاز بعضوية فرع المنشاة حسين محمد عبد اللطيف بإجمالي أصوات 789، وفاز بعضوية فرع جرجا، عبدالعال عبدالرحيم محمد، بإجمالي أصوات 807، وفاز بعضوية فرع دار السلام، عادل عبده محمد، بإجمالي أصوات 973، وفاز بعضوية فرع البلينا، عمرو محمد عمر جرمون، بالتزكية.