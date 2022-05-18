جامعة سوهاج تعلن البرنامج الزمني للترشح لمنصب عميد كلية الطب البيطري

أعلن الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، البرنامج الزمني للترشح لشغل منصب عميد كلية الطب البيطري، والذى يستمر في الفترة من 17 مايو الجاري وحتي 8 يونيه القادم، موضحاً أن البرنامج الزمني تم اقراره يوم الثلاثاء 17 مايو.

الأحد المقبل بداية تلقي ترشيحات عميد كلية الطب البيطري

واليوم تم إعلان الجدول الزمني للترشح لمنصب عميد كلية الطب البيطرى بجامعة سوهاج ويبدأ الأحد الموافق 22 مايو تلقي طلبات الترشح وملفات التقديم، ويستمر ذلك حتى الأحد الموافق 29 من نفس الشهر من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 2 بعد الظهر، بمقر أمانة اللجنة بمكتب رئيس الجامعة.

رئيس جامعة سوهاج يوضح موعد الترشيح وتلقي الطعون

وأضاف «عبدالخالق» رئيس جامعة سوهاج أنه سيتم فحص أوراق المتقدمين وإعلان القائمة المبدئية للمرشحين يوم الثلاثاء الموافق 31 مايو 2022، يليه الأربعاء الموافق 1 يونيو فتح باب تلقي الطعون على المرشحين، أما البت في الطعون وإعلان القائمة النهائية للمرشحين سيتم يوم الاثنين الموافق 6 من شهر يونيه القادم، بينما سيتم إعلان الجدول الزمني لعرض المرشحين لبرامجهم يوم الأربعاء الموافق ٨ يونيه المقبل.

عقد مناقشات المشاريع البحثية بالماجيستير المهني

وفى إطار آخر شهد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، فعاليات مناقشة المشاريع البحثية لطلاب المستوي الرابع لشعبتي المحاسبة والإدارة بالماجستير المهني MBA، والتى عقدت بقاعة المناقشات بكلية التجارة، بحرم جامعة سوهاج الجديد بحضور الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور محمد الصغير المشرف على الكلية، والدكتور أحمد رجب منسق البرنامج، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.