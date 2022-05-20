عالم نبات يكشف عن سر الشجيرات النافذة على الصخور بمنطقة التجلي الأعظم

أكد الدكتور عبد الرحيم ريحان، مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بجنوب سيناء بوزارة السياحة والآثار، أن تسجيل منطقة سانت كاترين ضمن التراث العالمى باليونسكو، جاء وفقًا لعدة معايير، أبرزها حديقة الدير ومناظر الجبال الساحرة بمنطقة التجلى الأعظم فى محيط الدير مثل «جبل موسى، جبل التجلي، جبل الصفصافة، جبل الدير، جبل سانت كاترين».

وأضاف في تصريح لـ«الوطن» أمس، أنه خلال محاضرته تحت عنوان «آثار سيناء تجسّد التفاعل بين الإنسان والبيئة وتطويعها لصالحه» أوضح أن من أعظم القيم الروحية في مدينة سانت كاترين هي وقوف نبى الله موسى على الجبل وأمامه جبل التجلى وهو الجبل الذى تجلى له سبحانه وتعالى فدكه، ويقع جبل التجلى إلى الشمال الشرقى من جبل موسى، وقد عرف بهذا الاسم نتيجة لحادثة التجلى الشهيرة حيث تجلى عليه المولى عز وجل حينما سال نبى الله موسى ربه أن يراه.

رسومات على الصخور

أكد الدكتور ريحان أن في سانت كاترين قطع من الصخور موجودة بين الجبال خلف دير سانت كاترين عليها رسومات كلما كسرنا قطعة وجدنا الرسومات نافذة ومنها قطعة تذكارية داخل قاعة استقبال الشخصيات الهامة بالدير والتي استضافت الرئيس الراحل أنور السادات، كما تباع قطع منها في بازارات المنطقة وهي من العلامات البارزة لكل زوار دير سانت كاترين وعرض صورة لأحد هذه القطع أمام جمع من العلماء المتخصصين بكليات العلوم بالجامعات المصرية وطلب تفسيرًا لهذه الرسومات.

موضحا أنه شارك في فعاليات المؤتمر العلمى الرابع «التغيرات النباتية والميكروبيولوجية فى ضوء المتغيرات المناخية المتوقعة» الذى انعقد بمجمع الفنون بحرم جامعة حلوان والتى أقامته كلية العلوم جامعة حلوان فى الفترة من 16 – 17 مايو الجارى برئاسة الدكتور محمد سليمان أستاذ علم النبات بكلية العلوم جامعة حلوان وتحت رعاية الدكتور ممدوح محمود مهدى القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس جامعة حلوان لشؤون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم بالجامعة، وبحضور نخبة من ذوى الإختصاص من الجامعات المصرية ومراكز البحوث التابعة لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ووزارتى الزراعة والبيئة.

سر النقوش.

كشف الدكتور عادل الجزار أستاذ متفرغ تصنيف النباتات بقسم النبات بكلية العلوم جامعة العريش خلال محاضرة عن سر هذه الرسومات ألقاها في جامعة حلوان، موضحًا أنها ترسيبات كربونية سوداء موجودة على أسطح الصخور من الحجر الرملى بجنوب سيناء تسمى «شجيرات» أو Dendrites باللغة اللاتينية وهي ليست حفريات من أي نوع.