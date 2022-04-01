2500 سائح يزورون دير سانت كاترين

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن مدينة سانت كاترين واحدة من أهم المدن السياحية في العالم، ولها قدسية خاصة في كل الديانات لأنها المدينة الوحيدة على مستوى العالم التي تجلي الله فيها لنبيه موسي.

وأضاف فودة في تصريح خالص لـ «الوطن»، أن الرئيس السيسي يقدر أهمية هذه المدينة الصغيرة التي تقع بين أعلى جبال في مصر وهي سلسلة جبال سانت كاترين.

وتابع أن الدولة تنفذ أضخم مشروع في تاريخ جنوب سيناء بصفة عامة وهو التجلي الأعظم الذي يهدف إلى نقل المدينة إلى العالمية في مجال السياحة الدينية، من خلال إقامة 14 مشروعًا لخدمة المواطنين والسياح.

سائحون من أجناس مختلفة

قال اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة استقبلت أمس قرابة 2500 سائح من مختلف الجنسيات، والأفواج السياحية الوافدة إلى المدينة تضم جنسيات عديدة منها الأمريكي، الألماني، الإسباني، دول أمريكا الجنوبية.

وتابع العناني في تصريح خاص لـ «الوطن»، أن رحلة سانت كاترين تنقسم إلى قسمين الأول رحلة بغرض السياحة لزيارة الاماكن السياحيه بالمدينة والوديان والدروب والقيام برحلات سفاري داخل الأودية، والغرض الثاني هو الحج حيث تعتبر زيارة مدينة سانت كاترين من طقوس الحج المسيحي طائفة الروم الأرثوذكس حيث يقومون بصعود قمة الجبل للمبيت وزيارة الدير.

حرارة معتدلة

أكد رئيس مدينة سانت كاترين، أن الطقس في المدينة معتدل ويعتبر فصلي الربيع والصيف من أكثر فصول السنة التي تشهد إقبالا من السياح، نظرا لأن الحرارة معتدلة ولارتفاع المدينة فوق مستوى سطح البحر بنحو 1600 متر ما يجعل الأجواء رطبة.

أضاف أن المدينة خلال فصل الربيع تكون ذات رائحه طيبة للغاية لأن النباتات والأعشاب الطبية والعطرية تبدأ في الزهر وتتحول المدينة إلي بستان لخضر له رائحة ذكية.ومن أشهر النباتات الطبية البعثيران، الشيخ، الزعتر، الحبق الجبلي.