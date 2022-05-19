المشدد 5 سنوات لمتهم في قضية غش تجاري.. «بيخلط السكر مع الملح»

عاقبت محكمة جنح الزيتون، اليوم الخميس، صاحب مصنع بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات مع الشغل، وتغريمه مبلغا ماليا 30 ألف جنيه، وذلك لاتهامه في قضية غش تجاري، خلط الملح بالسكر وبيعها للمواطنين.

بداية الواقعة

بداية الواقعة، عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من شرطة التموين، يفيد بورود بلاغ من قبل المجمعات الاستهلاكية وإدارة مكافحة الدعم بالإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، عن وجود شكوى تليفونية من بعض التجار بدائرة القسم يتضررون من وجود أكياس السكر مخلوطة بالملح، وهو ما يعتبر غشا تجاريا.

فحص عينة بواسطة المعامل المركزية

على الفور، تم فحص البلاغ المقدم من المواطنين عن قضية الغش التجاري، وبالفعل تبين صحته، وبأخذ عينة وتحليلها بواسطة المعامل المركزية وُجد أن أكياس السكر مخلوطة بالملح، ويتم تعبئتها وبيعها للمواطنين وهو ما يعتبر غشا تجاريا.

إحالة المتهم للمحاكمة

تم تشكيل فريق من قسم شرطة الزيتون، وعمل مداهمة للمصنع الذي يقوم بالتوزيع على التجار، وتم القبض على المتهم، وتولت النيابة العامة التحقيق معه، والذي اعترف بخلطه أكياس السكر بالملح، للحصول على الكثير من الأموال بطريقة غير مشروعة، ونسبت له النيابة تهمة الغش التجاري، وتمت إحالته للمحكمة المختصة، والتي أصدرت حكمها المتقدم ضد المتهم.