أسماك يستخدمها الباعة الجائلين في الغش التجاري.. اعرف أنواعها

أكدت الدكتورة إيريني شحاتة، طبيبة بيطرية بمديرية الطب البيطرى بالقاهرة، أن هناك أسماك يستخدمها الباعة الجائلين لطرق الغش التجاري، وتوجد طرق كثيرة للغش، على المواطنين الحذر منها، خاصة في الوقت الحالي مع دخول أعياد الربيع وتخليل الفسيخ.

ودعت إلى ضرورة التمييز بين سمك البوري وسمك الطوبار، إذ كلاهما من نفس العائلة البورية، لكن البوري طعمه مميز، والطوبار سعره أقل جدا من البوري، لذلك يتعمد بعض البائعين غش المستهلك عن طريق بيع الطوبار على أنه بوري.

فروق بين سمك البوري والطوبار

أوضحت في تقرير أن أهم الفروق للتمييز بين سمك البورى والطوبار، منها رأس السمكة، فالطوبار مسحوبة يتميز بفمه المدبب نسبيا، وشفتاه رفيعة إلى حد كبير، وظهره لونه أسود، وبه نقطة سوداء أمام الزعنفة الجانبية خلف الخياشيم مباشرة، وهو عكس البورى تماما فى اللون، أما سمكة البوري رأسها لها شكل دائري الي حد ما وغير مسحوب ويتميز بفم مفلطح جدًا، يشبه فى الشكل نصف القوس، وشفتاه كبيرتان نسبيا، ويتميز بلون ظهره الأزرق الغامق، ويكون به نقطة زرقاء إلى جوار الزعنفة الجانبية خلف الخياشيم مباشرة،وأيضا يوجد اختلاف بالنسبة للعين فسمك الطوبار يتميز بالعين الصافية بدون غشاء،أما العين فى البوري عليها غشاء دهني يشبه الجفن.

سمكة المبروكة

تطرقت إلى أن سمكة المبروكة «الكارب»، تنتمي لعائلة «الليبيسات»، ويوجد منها أنواع كثيرة، وتنتشر فى أغلب دول العالم، ومنها عدة أنواع مثل: العادى والفضى، والقشرى، والحشائش، وكلها منشأها الأكبر فى آسيا، ومن مميزات هذه السمكة بشكل عام، أنها تساعد المزارع السمكية حيث تُنتج كميات كبيرة من البراز، تُحسن من أرضيه الأحواض، وفى نفس الوقت وجودها بالأحواض لا يضر باقى الأسماك، وأسر كثيرة تأكل هذا السمك فى مصر، بالإضافة إلى دول أخرى، ويتم الطهى بالطرق التقليدية ولكنها للآسف بها أشواك كثيرة وبالتالى ليست محبوبة، لكنها ليست ضارة لمن يتناولها.