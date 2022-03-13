طرق الإبلاغ عن الغش التجاري 2022.. أرقام التموين وحماية المستهلك

يبحث العديد من المواطنين عن طرق الإبلاغ عن الغش التجاري 2022، خاصة مع موجة ارتفاع الأسعار من قبل التجار في ظل ثبات أسعار السلع الغذائية المدعمة من الحكومة، خاصة مع شكاوى العديد من المواطنين من جشع التجار واستغلالهم لأحداث الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وانعكاس ذلك على التلاعب بالأسعار في الأسواق.

طرق الإبلاغ عن الغش التجاري 2022

وتوجد عدة أرقام ساخنة توفرها الحكومة أمام المواطنين للاتصال من خلالها ضمن طرق الإبلاغ عن الغش التجاري 2022، من أجل التقدم بالشكاوى من التجار وتقديم البيانات الخاصة بالشكوى، ومنها: «الخط الساخن لوزارة التموين 19468، لذي تستقبل الوزارة من خلاله الشكاوى حول الأسعار أو التخفيضات، مع استقبال بلاغات المواطنين عن التجار غير الملتزمين بالأسعار المعلنة من الوزارة بشأن السلع أو عروض الأوكازيون».

أرقام تقديم شكاوى والإبلاغ عن التجار

وفيما يتعلق بـ الإبلاغ عن الغش التجاري 2022، تشمل أرقام الاتصال لتقديم شكاوى الإبلاغ عن التجار، أرقام منظومة الشكاوى الحكومية، بالإضافة إلى رقم الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك، فضلا عن أرقام إدارة الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية أو التواصل مع موقع دعم مصر لخدمات التموين، وذلك عبر الأرقام التالية:

1 - رقم منظومة الشكاوى الحكومية والخط الساخن لها 16528.

2 - رقم الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك وهو 19588.

3 - الخط الأرضي لإدارة الرقابة التجارية بوزارة التموين والذي يحمل رقم 0227942638.

حملات مكثفة لضبط التجار محتكري السلع

وتكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية حاليا، الحملات التفتيشية المفاجئة من مديريات التموين وجهاز حماية المستهلك، للرقابة على التجار وضبط الأسواق وضبط محتكري السلع الغذائية، فضلا عن ضبط أي سلع مجهولة المصدر.